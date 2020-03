El moviment #JoEmQuedoACasa, que reivindica la nostra responsabilitat social per a evitar el contagi del coronavirus, li treu tot lo bo a una situació d’emergència com la que estem vivint. Saps que té el seu propi festival de música en directe per Instagram? Les meves amigues i jo hem aprofitat algun concert per a llançar-nos missatges, a més de que comptem amb un milió de possibilitats per a estar en contacte.

I és que tenim un gran repte per davant: no deixar-nos portar pel pessimisme, adaptar-nos a les noves dinàmiques que es posen sobre la taula, i aprofitar el temps per a fer aquelles coses de les quals mai tenim temps. Exemples? A continuació et revelem algunes claus per a gaudir de les hores en la teva llar per a millorar la salut de la teva pell, el teu cos i la teva cabellera.

El repte: neteja i hidratació de les mans

Davant el devessall de compres de gel higienitzant per a evitar el contagi del virus, les autoritats i les fonts autoritzades insisteixen en la importància de rentar-nos correctament les mans i que això és possible amb aigua i sabó. Per a evitar que es ressequin és important apostar per sabons que respectin el pH de la nostra pell i emprar cremes hidratants per a les mans, evitant així que sofreixin excessivament per aquesta constant neteja.

El poder de les màscares per al teu rostre

Tenir més temps per a observar-se suposa ser més conscient de les nostres necessitats a curt termini i posar-los solució. Si pensem en la cura del nostre cutis, en el dia a dia, limitem l’ús de productes als estrictament necessaris. No obstant això, és el moment d’apostar per tractaments que són importants per a fomentar la lluminositat de la nostra pell, però que tenim en un calaix perquè requereixen una inversió de minuts que s’escapa de l’espiral d’instantaneïtat i preocupacions de la rutina diària.

Les màscares: un milió de propostes per a un tractament intensiu. Amb un període d’actuació de tres o quatre minuts o la possibilitat de deixar-les durant tota la nit aquest tipus de cosmètic és ideal per a combinar el teu interès per la cura de la teva pell i la necessitat que passin les hores). A més existeixen màscares per a totes les necessitats: oferir un plus d’hidratació, una bona exfoliació (eliminant les imperfeccions i els punts negres), amb efectes regenerants i il·luminadors, per a millorar aspectes concrets (com els de contorn d’ulls i llavis), dissenyades per a les pells més seques o grasses o per a revitalitzar la teva pell i potenciar la bellesa natural mentre dorms.

Acaronem el cos

Encara que ens costi frenar el ritme de treball, aquest simple moviment suposarà beneficis per a la nostra salut. Amb les recomanacions per a extremar les condicions d’higiene, destinarem més temps a rentar correctament totes les parts del cos. A més, en sortir de la dutxa, i no haver d’anar corrent a cap lloc, podrem aplicar amb atenció la crema hidratant, realitzant massatges en el cos per a facilitar la seva penetració en la pell. També és un bon moment per a apostar per exfoliacions corporals (que alliberin la nostra pell d’imperfeccions i aconsegueixin que la dermis de tot el nostre cos estigui més lluminosa). En el marc d’aquesta campanya de #JoEmQuedoACasa, és molt recomanable realitzar tractaments específics com aquells que combaten la hiperpigmentació de la pell o per a invisibilitzar les estries.

Un plus d’hidratació i retocs de color, per a la nostra cabellera

Si et costa parar el rellotge per a dedicar-li uns minuts a l’aplicació correcta dels productes capil·lars, ja no tens excusa. L’aterratge del teletreball i aquesta recomanació de quedar-nos a casa ens permet aplicar-nos una màscara en la nostra cabellera i deixar que actuï durant els minuts que siguin necessaris. A més, com estem fent altres coses, ens distraiem i podem aguantar aquest temps molt millor. Ens referim sobretot a les màscares hidratants i nutritives per a la fibra capil·lar, però també a exfoliants capil·lars, que alliberen el cuir de les imperfeccions i aconsegueixen que el cabell creixi més sa i radiant. I, encara que les perruqueries siguin uns dels llocs als quals SÍ QUE es pot acudir aquests dies, és comprensible que molts de nosaltres rebutgem aquesta idea per a evitar córrer riscos innecessaris. En aquest sentit, pots disposar de les fórmules de color per a evitar les arrels, així podràs allargar la teva visita al centre de perruqueria

Per bellezactiva.com