Moltes persones s’adonen que la compressió d’un document escrit, s’assumeix molt millor, quan el seu contingut és debatut, mitjançant la paraula amb altres persones, aconseguint que espais ombrívols, s’omplin de llum per esclarir tota mena de dubtes. Aquest poder de la paraula, en l’adquisició del coneixement necessari, per copsar la negativa realitat de la nostra societat, hauria de servir per fer-nos pales, el que de forma inconscient estem tolerant, per no fer servir tots els recursos, que mitjançant l’ús infravalorat de la paraula, la societat actual podria fer servir.

Coneixement que avui dia és possible assolir de nou, mitjançant el poder de la paraula, visionant un video divulgatiu a youtube o un altre mitja, quin contingut és més assequible assumir, que fent-ho per la via de l’escriptura, de totes maneres compatible i recomanable. Aquesta recuperació del valor creatiu de la paraula, suposa un retorn als inicis de la humanitat, en què la transmissió del coneixement només era possible mitjançant la paraula i l’art rupestre.

Aquesta recuperació de la paraula, assumeix la seva màxima eficàcia, amb debats verbals entre interlocutors, que intercanvien diferents punts de vista sobre temes diversos. Caldria però, recuperar de nou la vida comunitària intergeneracional, que s’ha destruït amb la creació separada de casals d’avis i de joves, promoguts pel sistema materialista capitalista, que fomenta l’individualisme i l’egoisme de la llei de la selva, competint per sobreviure, en lloc de només compartir, per viure com persones humanes solidàries i comunitàries.