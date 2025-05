AR+I inicia una prova pilot per a dur l’alumnat del país al laboratori forestal a cel obert de Beixalís

Uns alumnes realitzant l’activitat al Marteloscopi (AR+I)

Andorra Recerca Innovació (AR+I) ha iniciat aquesta setmana, amb el suport del ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, una prova pilot per dur els alumnes del país a fer una classe d’educació ambiental al Marteloscopi de la Massana, el laboratori a cel obert que serveix per a fer pràctiques de silvicultura i simulacions de gestió forestal sostenible. Tècnics d’AR+I han format docents dels dos centres que participen a la prova pilot, l’escola andorrana de maternal i primera ensenyança de la Massana i el Col·legi Sant Ermengol, de segona ensenyança, i en els propers dies passaran per la parcel·la del bosc de la Massana gairebé un centenar d’alumnes.

“Hem promogut aquesta iniciativa per a fomentar el contacte de les escoles amb l’entorn natural d’Andorra, per a fer una activitat pràctica i que els alumnes coneguin el bosc a través d’activitats ‘in situ’”, ha explicat la coordinadora d’Aula d’AR+I, Montse Brugulat. “Pensem que amb aquesta activitat vivencial afavorim el treball per competències que es fa a les escoles, de manera que els alumnes puguin relacionar al camp els conceptes que estudien a l’escola”, ha afegit Brugulat.

La iniciativa de dur l’alumnat dels centres educatius al Marteloscopi també servirà per a, més enllà de les tasques d’investigació que ja s’hi fan, utilitzar aquesta parcel·la de bosc de Beixalís com un recurs pedagògic per als centres educatius. I per a apropar a les escoles projectes de recerca en l’àmbit de la ciència i la tecnologia.

“Apropar els nens al projecte del Marteloscopi i que entenguin tots els conceptes de biodiversitat relacionats amb boscos és molt interessant, perquè poden rebre estímuls que no reben a classe. I també hi ha la importància de sensibilitzar els més joves sobre la gestió forestal”, ha explicar la consellera d’Infància del Comú massanenc, Elisabet Rossell.

Les activitats pedagògiques consisteixen en utilitzar el Marteloscopi per a treballar l’ecosistema forestal: el coneixement de la biodiversitat, els microhàbitats, la silvicultura, el canvi climàtic o els riscos naturals, a través d’una metodologia d’aprenentatge lúdica i participativa. Un cop hagi acabat la prova pilot i s’hagin avaluat els resultats és previst que el curs vinent es pugui estendre aquesta activitat a totes les escoles del país que ho sol·licitin.