Aquest dimarts comença el tall de trànsit entre la Dama de Gel i el pont de París

El tram comprès entre la rotonda de la Dama de Gel i el pont de París, a Andorra la Vella, finalment, queda tancat al trànsit aquest dimarts, 19 d’agost. Segons informa AndorraDifusió, romandrà tancat gairebé tres setmanes, fins al 5 de setembre, per les obres de FEDA Ecoterm i el Comú d’Andorra la Vella.
Des del Departament de Mobilitat recomanen que a partir d’aquest dimarts s’eviti passar per la zona afectada i s’utilitzin vies alternatives, com ara el túnel de les Dos Valires i l’avinguda Fiter i Rossell.