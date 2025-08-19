Oberta una nova consulta ciutadana per a escollir una peça del patrimoni cultural per a restaurar

Amb l’objectiu de donar a conèixer la varietat del patrimoni nacional apropant-lo a la ciutadania, el Departament de Patrimoni Cultural, amb la col·laboració del Departament de Participació Ciutadana, torna a obrir la consulta popular per triar un bé patrimonial per a ser restaurat. Fins al 30 de setembre, la ciutadania podrà triar la peça que vol que sigui restaurada amb prioritat a través d’un formulari de la plataforma visc.ad. L’acció participativa s’emmarca en les Jornades Europees del Patrimoni.
En aquesta edició, hi ha tres propostes a escollir. Una primera opció són dos àlbums del fons fotogràfic de l’Arxiu Nacional fets per l’enginyer Aldwin Schroeder, que va documentar el seu pas per Andorra durant la construcció de FHASA. Tot i que les fotografies i les postals es conserven raonablement bé, els àlbums presenten un desgast important per l’ús i l’acidesa del paper, el qual pot malmetre les imatges a la llarga. L’objectiu és millorar-ne l’estat de conservació general.
Una segona opció és la predel·la del retaule major de Sant Serni de Nagol, del fons general de Patrimoni Cultural, una peça de fusta policromada i daurada datada del 1619. L’obra és de l’escultor Antoni Tremulles i pintada per Miquel Orcau l’any 1620. Es tracta d’una obra excepcional que necessita una consolidació, fixació i neteja profundes per a garantir-ne la preservació.
Finalment, la tercera opció és un cartell de la Festa Major d’Andorra la Vella del 1958, que forma part del fons general de la Biblioteca Nacional. Mostra la riquesa cultural d’aquell moment, amb activitats, balls populars, orquestres i la presència destacada de l’esportista Joaquim Blume. La restauració permetrà reparar els esquinços que presenta el cartell i consolidar-lo, i assegurar-ne així la conservació.
Al web visc.ad també s’hi pot trobar més informació sobre les peces que s’han de votar. A més, a les xarxes socials de Patrimoni Cultural i visc.ad s’anirà comunicant l’actualització de la votació. Per a més detalls o informació es pot escriure a l’adreça contacte_patrimoni@govern.ad.