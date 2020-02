Torna l’Escola de Salut a Sant Julià de Lòria amb 5 propostes que s’allargaran tot el 2020 i que tenen com a finalitat promoure hàbits de vida saludables entre els padrins. El 5 de febrer tindrà lloc un taller on s’explicarà com sol·licitar les voluntats anticipades. L’impartiran Cristina Vilanova, assessora tècnica del ministeri de Salut i Esther Argilés, infermera del SAAS.

Coincidint amb el dia mundial de l’activitat física, el 8 d’abril es tornarà a fer la caminada popular per la parròquia.

En l’àmbit sanitari, el 3 de juny infermeres del CAP de Sant Julià de Lòria donaran recomanacions per seguir un patró de son saludable i el 30 de setembre explicaran com fer un bon ús dels medicaments.

El cicle es clourà amb una xerrada sobre alimentació. La nutricionista, Marta Chica, parlarà de dieta i diabetis.

Les activitats són obertes a tot el públic i es desenvoluparan al departament de Serveis Socials i Participació Ciutadana.