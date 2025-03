Aprovat el pla d’estudis del bàtxelor en ciència de dades de la Universitas Europaea IMF

Un estudiant (SFGA)

El Govern ha aprovat el Decret pel qual s’aprova el pla d’estudis del bàtxelor en ciència de dades de la Universitas Europaea IMF. L’alumnat d’aquest bàtxelor cursarà matèries sobre programació, fonaments algebraics de les bases de dades, probabilitat i estadística. Els estudiants també podran adquirir coneixements sobre l’anàlisi i infraestructures de dades (big data); a més, d’estructures de dades i algorísmia.

En acabar els estudis, les persones titulades obtindran les competències professionals per a exercir com a analistes de dades en qualsevol sector que tingui relació amb l’anàlisi de la informació i la producció de resultats per a la presa de decisions. Més concretament, els ha de permetre efectuar, en empreses i organitzacions, tasques com l’anàlisi de dades i la facilitació d’informes per a avaluar processos de negoci; l’anàlisi i el seguiment d’indicadors clau; l’assessorament en l’ús de dades massives, i la construcció de models i propostes d’aplicació de l’aprenentatge automàtic, entre d’altres.

La durada dels estudis, que tenen una càrrega de treball de 180 crèdits europeus, és de tres cursos acadèmics a temps complet dividits en sis semestres. No obstant això, aquests estudis també es poden cursar a temps parcial, adequant-ne la durada. La titulació s’imparteix en modalitat no presencial.

Aquest pla d’estudis compta amb l’acreditació favorable de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).