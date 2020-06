Andorra Telecom duplica els gigues de les tarifes amb dades incloses aquest estiu

Andorra Telecom duplicarà aquest estiu les dades incloses en la telefonia mòbil de contracte. Les tarifes que podran gaudir d’aquesta promoció són les XS i superiors, de manera que només en quedarà exclosa la XXS ja que no inclou dades.

Per la seva banda, les tarifes de mòbil del paquet “Internet + mòbil” veuran augmentades les dades en 10 gigues en el mòbil principal i que poden ser compartides amb els mòbils secundaris que tingui vinculats.

Aquells usuaris que la seva tarifa els permeti fer ús de les dades en Roaming, disposaran del doble de dades, on la meitat d’aquestes les podran utilitzar a l’estranger. I pels usuaris que tinguin dades nacionals, disposaran també del doble de gigues per utilitzar estant a Andorra.

Carles Casadevall, portaveu de la companyia, ha explicat que aquesta promoció vol ajudar a que l’estiu sigui el més agradable possible per a tothom: “Amb totes les particularitats que hem tingut aquest any, volem contribuir a que els nostres clients passin un estiu el més tranquil possible i puguin fer un ús del mòbil tant a Andorra, com a Espanya, França o Portugal sense haver de preocupar-se per les dades incloses.”

Aquesta promoció s’activarà automàticament per a tots els usuaris a partir de l’1 de juliol.