Andorra signa diversos protocols d’entesa per a reforçar la cooperació en matèria de digitalització

La representant de Malta, Marc Rossell i David Vicente (SFGA)

El secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, juntament amb el director d’Andorra Digital, David Vicente, han participat aquest dimecres i dijous en la celebració del World Government Summit que acull la ciutat de Dubai, Emirats Àrabs Units. La trobada internacional reuneix líders d’arreu per un diàleg global sobre processos i polítiques governamentals amb un enfocament en els temes de la innovació tecnològica. La cimera actua com un centre d’intercanvi de coneixement entre funcionaris governamentals, líders de pensament, responsables polítics i líders del sector privat i com a plataforma d’anàlisi de les tendències, problemes i oportunitats futures.

La participació en el Summit ha permès conèixer les últimes tendències en govern digital, ciberseguretat i identitat digital, aspectes clau per al desenvolupament de les polítiques públiques d’Andorra en els propers anys.

En el marc de les jornades de treball a Dubai, el secretari d’Estat ha signat diverses col·laboracions amb estats d’arreu per a enfortir les relacions i la cooperació en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació, ciberseguretat i l’ús de la Intel·ligència Artificial (IA). Així, Rossell ha signat dos memoràndums d’entesa (MOU) amb Geòrgia i el Kazakhstan, i una carta d’intencions amb Malta, que permeten reforçar l’intercanvi d’informació i bones pràctiques entres els països per a impulsar el bon desenvolupament de la infraestructura digital i la digitalització dels països. A més, les enteses permeten tirar endavant projectes de col·laboració destinats a la reenginyeria i l’optimització dels serveis governamentals i els processos empresarials.

L’entesa amb els tres països també preveu la recerca i desenvolupament conjunts en IA i l’anàlisi de dades i l’intercanvi de coneixements sobre els avenços en solucions d’administració electrònica i implementacions reeixides.

La delegació andorrana ha tingut l’oportunitat de compartir les iniciatives del país en matèria de transformació digital i intel·ligència artificial, així com d’explorar aliances i col·laboracions amb altres governs i actors tecnològics de referència.

Finalment, el director d’Andorra Digital, David Vicente, ha format part d’un grup de treball amb representants de 30 països, on ha tingut l’oportunitat de conèixer de primera mà les iniciatives més innovadores en aquest àmbit i de posar en relleu els avenços que s’estan fent a Andorra en compliment del Programa de Transformació Digital de país.