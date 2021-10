Andorra la Vella reprèn el cicle ‘Cuina sense pares’ a les noves instal·lacions del Rusc

El projecte Cuina sense pares, que organitza el servei de Joventut del comú d’Andorra la Vella des del març del 2017 per donar eines als joves per ser autònoms a la cuina i poder elaborar menús sans, torna després de l’aturada obligada per la pandèmia. A més, des d’aquest dimecres una desena de joves s’han tornat a posar darrere dels fogons en unes noves instal·lacions, als espais del Rusc ubicats a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila.

Aquesta edició ja presencial de tardor ha començat amb una classe de cuina del Senegal amb la col·laboració dels membres de l’associació Africand, que han parlat de la seva cultura i han ensenyat els assistents a preparar dues receptes molt típiques: Fataya (una empanada farcida amb carn o peix) i Bissap (una beguda feta amb flor d’hibiscus).

El cicle continuarà el proper 10 novembre amb una activitat de cuina per a celíacs amb l’Associació de celíacs d’Andorra, en què els joves aprendran a cuinar pasta sense gluten i les mesures que cal prendre per evitar la contaminació creuada a l’hora de preparar receptes específiques per a persones intolerants al gluten.

El programa es clourà el 15 de desembre amb una sessió per descobrir el ritual del te, de la mà de l’empresa Love drink tea, i en què es maridaran diferents tipus de tes amb formatges i fruits secs.

En aquest retorn del Cuina sense pares s’ha volgut, doncs, oferir activitats variades relacionades amb el món de la gastronomia, perquè els joves experimentin les diferents maneres d’entendre la cuina i coneguin altres cultures. També es pretén, alhora, que hi puguin dir la seva per poder programar els propers cicles en funció dels seus interessos.

El conseller d’Esports i de Joventut, Alain Cabanes, ha celebrat la represa del cicle de manera presencial i ha recordat que durant la pandèmia es van dur a terme diferents connexions telemàtiques amb els joves per oferir-los activitats del seu interès, entre les quals hi havia les classes de cuina amb professionals i tallers on ells mateixos van ser els protagonistes explicant les seves receptes. També ha ressaltat l’interès d’un cicle com el Cuina sense pares per potenciar bons hàbits alimentaris entre els joves i dotar-los d’autonomia als fogons.

Com és habitual, el Cuina sense pares s’articula amb la col·laboració de les entitats i els professionals de la gastronomia del país. Cada taller té un màxim de 12 places i s’espera, com en les edicions anteriors, omplir-les totes. L’activitat és oberta a tothom, tot i que es prioritzaran les inscripcions procedents d’Andorra la Vella.