Inaugurada la nova seu del Centre de Formació al Llarg de la Vida, a l’edifici Les Columnes

El cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha inaugurat aquest dijous el nou Centre de Formació al Llarg de la Vida, situat a l’edifici de les columnes –on durant prop de 30 anys ha estat ubicada la Seu de la Justícia–.

El cap de Govern ha exposat durant la seva intervenció que la formació per adults al Principat “té una important trajectòria”, es remunta al 1962 i va crear-se amb la voluntat d’oferir “una formació permanent per a adults basada en l’ensenyament del català, la història i la geografia d’Andorra”. Amb el pas dels anys, ha afegit Vilarrubla, aquesta formació s’ha anat modificant i ampliant, ha canviat de nom i ha arribat als prop de 400 alumnes actuals d’entre 16 i 82 anys.

Els cursos que s’hi imparteixen a dia d’avui es divideixen en tres àmbits: les formacions instrumentals, les formacions permanents centrades en diversos àmbits i les formacions de cursos de preparació per a proves oficials i diplomes. La ministra d’Educació i Ensenyament Superior ha confirmat que els que més demanda tenen són els que s’adrecen a persones que volen treure’s una titulació i a aprendre llengües a nivell elemental i, des de la pandèmia, els que volen millorar les seves capacitats davant les eines informàtiques.

El nou Centre de Formació d’Adults té 13 aules i se situa al bell mig de la capital. Una nova ubicació que s’ha escollit, tal com han destacat Espot i Vilarrubla, pensant en facilitar que el màxim de persones possible en puguin fer ús i amb un aparcament públic molt proper. A més, el fet de no compartir espais –com sí que passava a Aixovall, on també hi havia el Centre de Formació Professional– permetrà oferir classes en altres horaris fora del de tarda habitual.

La inauguració s’emmarca en la ronda de visites a diferents centres educatius que estan duent a terme Espot i Vilarrubla. El 2019 van visitar la meitat dels centres del país i enguany es desplaçaran a la resta.