Andorra i Catalunya avaluaran noves línies d’actuació en matèria assistencial i d’inspecció sanitària

Olga Pané i Helena Mas, tercera i quarta per la dreta, respectivament (SFGA)
La ministra de Salut, Helena Mas, ha rebut la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Olga Pané. La vista és la primera des del canvi en la conselleria catalana i ha servit per a continuar avançant en la col·laboració existent entre Andorra i Catalunya, a través del seguiment dels resultats dels grups de treball en matèria sanitària. Mas i Pané també s’han compromès a explorar noves línies de col·laboració transfronterera en l’àmbit assistencial i d’inspecció sanitària, així com en la disponibilitat i la formació de professionals. 

Finalment, les delegacions han fet un repàs de les col·laboracions ja existents entre les dues institucions, entre altres, la donació de teixits i òrgans a la que darrerament s’hi ha afegit la possibilitat d’efectuar donacions de còrnia al Principat, i el futur centre de salut mental de la Seu d’Urgell.

A la reunió, hi ha participat també la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, i la cap de l’àrea de Recursos Sanitaris del Ministeri, Carme Pallarès, així com l’assessora tècnica del Ministeri de Salut, Cristina Vilanova. Pel que fa a la representació de la Generalitat, hi ha assistit el gerent de la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, Felip Benavent, i la delegada del Govern català a Andorra, Anna Vives, i la cap de gabinet de la consellera de Salut catalana, Montse Pérez.

La trobada ha finalitzat amb una visita a les instal·lacions de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on han estat rebuts per la directora general del SAAS, Meritxell Cosan; i pel seu director assistencial, Marcos Gutiérrez.

