Catalunya: El SEM atén 2.484 persones per afectacions causades per la calor a l’estiu, 27 d’elles a l’Alt Pirineu i Aran

Des de l’1 de juny fins al 30 de setembre de 2025 el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès un total de 2.484 persones per afectacions relacionades amb la calor a Catalunya. D’aquestes, un 49% ha requerit l’activació d’una ambulància, traslladant a la persona afectada a un centre sanitari, i un 51% han estat ateses de forma no presencial pel servei 061 Salut Respon. Un 52% de les persones afectades han estat dones i un 48% homes.
Assistències realitzades a cada Regió Sanitària:
- Alt Pirineu i Aran – 27 persones ateses
- Barcelona Ciutat – 516 persones ateses
- Barcelona Metropolitana Nord – 492 persones ateses
- Barcelona Metropolitana Sud – 315 persones ateses
- Camp de Tarragona – 292 persones ateses
- Catalunya Central – 94 persones ateses
- Girona – 360 persones ateses
- Lleida – 98 persones ateses
- Penedès – 217 persones ateses
- Terres de l’Ebre – 73 persones ateses
Aquesta temporada estiuenca, en base a les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, Protecció Civil de la Generalitat ha activat en alerta diversos cops el Pla PROCICAT. Des de l’inici de la activació del Pla operatiu per a prevenir els efectes de la calor sobre la salut (POCS) s’han registrat a Catalunya tres períodes en els quals les temperatures observades màximes tant diürnes com nocturnes han estat, de manera continuada en el rang de calor intensa (temperatura observada superior a l’esperada per aquest període de l’any amb un interval de confiança del 98%), i molt intensa (sobrepassant el valor superior d’aquest interval en més de 2ºC).
El primer període va durar del 28 de maig a l’1 de juny i el segon va començar el 9 de juny i va mantenir-se fins al 6 de Juliol. Aquest segon episodi va afectar especialment les comarques de Ponent, la Catalunya Central, el Litoral Central i les comarques de Girona.
El darrer episodi va començar el 9 d’agost i va acabar el dia 19 del mateix mes. La temperatura mitjana màxima durant el dia a Catalunya ha estat de 37,8ºC el dia 16 d’agost, superant en 4,8ºC el límit superior mes 2ºC de les series històriques, coincidint a més amb un episodi d’alt risc d’incendi, en el que es va activar també l’alerta del Pla INFOCAT.
Des de l’inici del pla s’han realitzat 427 alertes de calor intensa o molt intensa diürna o nocturna en 39 comarques de Catalunya. Les comarques amb més alertes han estat el Segrià, el Pla d’Urgell i el Baix Llobregat.
En tots aquests episodis, Protecció Civil de la Generalitat, a través del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT ha informat els municipis de les zones afectades demanant-los que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l’aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques.
Al web de la Generalitat, Protecció Civil de la Generalitat posa a l’abast de la ciutadania el mapa de refugis climàtics, que són espais públics que poden servir de refugi en situacions meteorològiques extremes, com les onades de calor.
Protecció Civil de la Generalitat i l’Agència de Salut Pública de Catalunya aconsellen, per a fer front als episodis de la calor els següents consells:
- Hidratar-se molt sovint. Beure força aigua, evitar l’alcohol i no fer àpats copiosos.
- Evitar sortir al carrer en les hores de màxima insolació i, per tant, tasques com anar a comprar, fer-les preferentment en les primeres hores del matí o a la tarda quan el sol ja declina.
- Convé que les persones que treballin a l’aire lliure duguin el cap cobert amb una gorra o barret de palla i beguin més aigua de l’habitual.
- Si es practica esport com córrer o anar en bicicleta, cal fer-ho a les hores de menys calor, a primera hora del matí o al vespre.
- Persones amb malalties cròniques, mainada i gent gran són els qui més pateixen els efectes de la calor severa. Cal que s’hidratin sovint i tenir en compte que els infants i les persones grans no tenen sensació de set encara que s’estiguin deshidratant.
- Es recomana especialment visitar un cop al dia, en la mesura del possible, a familiars o persones grans que viuen soles per a assegurar-se que s’hidraten i segueixen els consells davant les temperatures elevades.
- Si no es disposa de ventilador o aire condicionat a casa, durant el dia, quan les temperatures exteriors són més altes que a l’interior, cal tancar les finestres i abaixar les persianes per a bloquejar la llum solar directa. Una bona solució és passar al menys un parell d’hores en un indret com un centre comercial o un equipament públic com una biblioteca on hi hagi aire condicionat.
- No s’ha de deixar mai infants o mascotes soles en un cotxe exposat al sol, ja que la temperatura a l’interior d’un cotxe pot augmentar dràsticament en pocs minuts, creant un risc de cop de calor, deshidratació i, fins i tot, provocar la mort. Si es té mascota, s’ha de pensar en el seu benestar i traure-la a passejar en les hores més fresques, assegurar-se que durant el dia tingui força aigua a l’abast i que estigui a l’ombra.