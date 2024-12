Alumnes acordionistes de la Seu actuen al País Basc

Trobada acordions diatònics a Arrasate (Mondraberri Arrasateko Ataria)

Aquest cap de setmana els alumnes d’acordions diatònics de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell han participat en una trobada d’aquest instrument a la localitat guipuscoana d’Arrasate amb alumnes de l’Escola de Trikitixa. Per a prepara la trobada celebrada a la sala petita de Kulturola d’Arrasate, ambdues escoles han treballat, en els darrers mesos i de manera conjunta, diferents repertoris musicals. Ambdues formacions han actuat tant de manera conjunta com per separat, sota la direcció de la professora Maixa Lizarribar Saizar.

D’altra banda, els alumnes d’acordió cromàtic de l’aula del Conservatori de Música dels Pirineus han participat també en el XXXVI Festival Gipuzkoa de Acordeón en diferents categories com a solistes i també com a grup de cambra, i l’alumne Edu Martín al XLIV Certamen Gipuzkoa.