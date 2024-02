Àlex Rius, 5è al primer eslàlom FIS de Les Menuires

Àlex Rius, just al costat del tercer calaix del podi en haver estat cinquè (FAE)

Aquest dilluns s’ha diputat a Les Menuires (França) el primer eslàlom FIS dels dos previstos, amb una cinquena posició per a Àlex Rius. Rius ha marcat un crono final de 1.35.47, a 1.48 del guanyador, que ha estat el francès Antoine Azzolin amb 1.33.99. L’andorrà, que a la primera mànega marcava el 8è temps, a la segona feia el quart temps i assolia la 5a posició final.

Per la seva part, Xavier Cornella, que a la primera mànega se situava 10è, a la segona no ha pogut finalitzar. Àxel Esteve no ha pogut completar la primera mànega, en la qual han quedat fora, només en aquesta primera, 51 esquiadors.





Dimarts es disputa un segon eslàlom FIS a la mateixa estació

Fred Beauviel, responsable tècnic de l’equip: “A la primera mànega l’Àxel se surt perquè fa una errada en una porta que es devia cobrir bé el peu perquè hi havia un canvi de pendent, i s’ha sortit. Pel que fa a l’Àlex i Xavier, fan una mànega correcta, amb unes errades per al Xavi i també l’Àlex que semblava que no agafava el ritme, però al final una primera correcta per als dos. A la segona el Xavi esquia bastant bé al mur, però a baix del mur s’ha sortit. El Rius, fent una mànega prou correcta sembla que torna a agafar confiança i aquest és un bon inici de segona part de temporada. Sempre volem més, però estem satisfets, d’avui s’han de treure coses positives i construir sobre això”.