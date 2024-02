Juan Juncosa

Tinc el plaer d’anunciar-vos que s’ha creat l’Associació Long COVID Lleida. Encara que la COVID ens sembli una cosa llunyana, continua existint i continua deixant seqüeles i un percentatge major del qual us podeu pensar passen a desenvolupar el que es diu COVID persistent. Els que sofreixen la COVID persistent són persones que sofreixen una o diverses de les 200 seqüeles que deixa al seu pas la COVID.

Majoritàriament dues en comú per a tots, el cansament crònic i la boira mental. Per desgràcia la majoria de gent sol tenir diverses seqüeles. Seqüeles que acaben per canviar dràsticament la vida de la majoria dels afectats. Moltes persones ho pateixen i no ho saben. En ésser una malaltia relativament nova alguns metges caminen perduts i t’acaben enviant d’un professional a un altre.

Vull personalment agrair l’esforç de totes aquestes persones que han trigat prop d’un any a poder crear l’associació. No per dificultats administratives, que en aquest cas és una cosa molt ràpida, sinó per les dificultats del voltant de 30 persones amb diversos problemes i dificultats per a poder avançar en coses que abans no costava res de fer. S’està preparant una presentació oficial de l’associació que ja es troba sota el paraigua i l’ajuda de FESALUD Federació d’entitats de salut. Gràcies a tots els que formeu aquesta associació per la vostra ajuda desinteressada.





