Aigua i vent a dojo a tota la península Ibèrica

El temporal d’aigua i vent, també de neu, de les darreres setmanes a tota la península ha estat excepcional en alguns punts i poc habitual en d’altres. En tots dos casos, molt destacables. D’entrada, el conjunt d’embassaments d’Espanya presenten una situació gairebé inèdita. Estan al 77% de la seva capacitat en conjunt. L’augment de 10 punts percentuals en una setmana (venien del 67%) és l’augment més gran des que hi ha registres al conjunt d’embassaments. L’anterior màxim en una setmana data del 2 de gener del 1996. A Catalunya, les conques internes es troben gairebé plenes (lleuger marge de seguretat), perquè freguen el 94%. La conca de l’Ebre dins de territori català es troba superant el 80%.
En l’àmbit del conjunt de l’Estat espanyol, remarco conjunt, el gener ha estat el més plujós dels darrers 25 anys. En algunes zones del centre, sud i també l’Aragó o punts de Catalunya triplica els valors mitjans. En canvi, al Cantàbric s’han quedat molt per sota de les pluges habituals. Grazalema, a Cadis, el punt amb la mitjana més alta de precipitació de l’Estat, ha batut tots els rècords. Des del mes de setembre (any hidrològic) porten 3.200 mm o l/m². Només d’aquest gener 1.200 (dels 3.200 mm) i entre gener i fins a 10 febrer 2.500 mm!!! (dels 3.200 des de setembre). Dada que trenca qualsevol esquema.
Si ens centrem només en Catalunya, els registres de precipitació de gener van ser els més elevats des del 1995-96 però, en alguns observatoris, el de més pluja des de 1950 com a mínim.
La d’aigua, en forma de neu, estimada a tot el sistema del Pirineu, des del Cantàbric fins al Mediterrani és de 2.000 Hm³. L’any passat, amb prou feines tocava els 500.
La derivada de tot plegat, en forma d’energia, ha estat una producció renovable rècord en alguns casos. Gener va acabar amb el rècord diari de producció eòlica des que hi ha registres. El mes va tancar al voltant del 60% de producció elèctrica amb renovables. De l’1 de febrer al 10 de febrer, entre una producció hidràulica gairebé rècord, un sol favorable i un vent espectacular, va acostar-se al 70% alguns dies.
Ja ho deia el mestre de l’economia i de molts altres aspectes, Fabià Estapé, un any de pluges abundants suposa guanyar de sortida 1 punt al PIB. La natura, evidentment, fa tombarelles, ja que l’aigua és vida.