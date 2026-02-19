L’AQUA aprova el Pla Estratègic 2026–2028 per a consolidar el seu lideratge en assegurament de la qualitat

El Comitè Director de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) ha aprovat el nou Pla Estratègic 2026–2028, que estableix les línies d’actuació de l’Agència per als propers tres anys. Aquest nou pla dona continuïtat al treball desenvolupat durant el període 2023–2025, en què l’AQUA va assolir fites rellevants com el registre a l’European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) i la plena membresia a l’European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).
El Pla s’estructura en sis línies estratègiques:
- Governança resilient i sostenible
- Eficiència, transparència i qualitat en els processos d’avaluació
- Transformació digital i optimització de processos
- Visibilitat institucional
- Posicionament internacional
- Lideratge estratègic en assegurament de la qualitat
Entre les accions més destacades del nou període s’inclouen:
- L’obtenció dels segells de qualitat de SIACES i INQAAHE
- L’adaptació dels processos de l’Agència a la nova versió dels ESG 2027
- La digitalització i automatització dels processos interns
- La creació d’un observatori de tendències educatives
- El desenvolupament d’indicadors per al seguiment del sistema d’ensenyament superior
- El reforç de la formació i diversificació de persones expertes
Segons assenyala el director de l’AQUA, “El Pla Estratègic 2023–2025 ens va permetre alinear plenament les activitats de l’Agència amb els estàndards i directrius europeus d’assegurament de la qualitat. El nou Pla 2026– 2028 consolida, en primer lloc, el paper de l’AQUA com a referent nacional i com a impulsor d’una cultura de la qualitat sòlida i compartida. Alhora, fa un pas més en la projecció internacional de l’Agència, reforçant la seva presència a l’escenari europeu al costat d’altres agències consolidades.”
El Pla ha estat elaborat mitjançant un procés participatiu que ha inclòs el diàleg amb universitats, ministeri, comissions de l’Agència i una consulta pública oberta a la ciutadania
Amb aquest nou full de ruta, l’AQUA consolida el seu compromís amb la qualitat, la transparència, la innovació i el posicionament internacional del sistema d’ensenyament superior andorrà.
El document complet del Pla Estratègic 2026–2028 es pot consultar al web de l’AQUA.