Cinc errors de bellesa que estàs cometent sense adonar-te

La teva pell no té l’aspecte que desitges malgrat seguir una rutina cosmètica completa? Potser no es tracta dels productes que utilitzes, sinó de com els apliques. Perquè sí, fins i tot amb els millors sèrums, netejadors i cremes del mercat, hi ha uns certs errors de bellesa que poden estar sabotejant tots els teus esforços.
Hem conversat amb diverses expertes en cosmètica professional per a identificar cinc errors freqüents que moltes de nosaltres cometem sense saber-ho. Són gestos tan comuns com aplicar malament el producte o utilitzar aigua a una temperatura inadequada, però poden afectar la salut i a l’aspecte de la pell. Pren nota i comença a cuidar la teva pell com una veritable experta.
Error 1: Aplicar el sèrum en el palmell de la mà
És un gest gairebé automàtic: abocar unes gotes del producte al palmell, fregar, i després portar-lo al rostre. Però, és un error que pot costar-te més del que imagines. “Els palmells són absorbents, per la qual cosa part del producte es perd abans d’arribar a la pell”, adverteix Bella Furtat, directora tècnica de Boutijour. L’ideal és aplicar el sèrum en les gemmes dels dits, escalfar-lo lleugerament entre elles i distribuir-lo amb suavitat sobre rostre, coll i escot. Així aprofitaràs cada gota i la teva pell rebrà la dosi completa de principis actius.
Error 2: Usar aigua molt freda o molt calenta per a la neteja
Ni freda ni bullint: l’aigua per a rentar el rostre ha d’estar temperada, al voltant dels 30 °C. “Això permet emulsionar bé els residus i facilita la seva eliminació sense alterar la barrera cutània”, explica Estefanía Nieto, directora tècnica de Omorovicza. Si uses aigua massa calenta, pots eliminar lípids essencials per a mantenir la pell protegida i hidratada. I si és massa freda, la neteja serà menys eficaç: “La brutícia oliosa pot solidificar-se i assentar-se més en la pell”, afegeix Sonia Ferreiro (Byoode). Un detall senzill que marca la diferència.
Error 3: Massejar massa o amb moviments inadequats
Pot semblar inofensiu, però fregar amb energia el rostre amb la intenció de fer penetrar el cosmètic és contraproduent, sobretot en pells sensibles. “Són teixits que com menys es manipulin, millor”, assenyala Raquel González, directora d’educació de Perricone MD. I no sols això: realitzar els mateixos gestos una vegada i una altra pot afavorir l’aparició d’arrugues. La forma correcta? “Portar les mans al rostre i pressionar suaument, sense arrossegar, fins que el producte s’absorbeixi”, recomana.
Error 4: No respectar la quantitat adequada de producte
Un altre clàssic entre els errors de bellesa és no parar esment a les quantitats. Sigui per excés d’entusiasme o per por de malgastar producte, moltes vegades no usem la dosi correcta. I això pot tenir conseqüències. “Si apliques poc, la pell no rep tots els actius que necessita”, explica Elisabeth San Gregorio, directora tècnica de Medik8. Però, excedir-se tampoc és bona idea. “Massa producte pot provocar congestió o brots, especialment si inclou ingredients potents com a àcids exfoliants”, adverteix Natalia Abellán, responsable tècnica de Ambari. La clau: llegir sempre les instruccions i seguir les recomanacions del fabricant.
Error 5: Rebutjar els netejadors en oli si tens pell grassa
Un dels errors de bellesa més estesos és evitar els netejadors oliosos en pells amb tendència grassa. Sonia Ferreiro, cosmetòloga i biotecnòloga en Byoode, ho té clar: “L’oli és capaç d’arrossegar a l’oli, per la qual cosa un netejador en oli o bàlsam retira eficaçment restes de maquillatge, protector solar i seu acumulat”. Usar-lo com a primer pas de la doble neteja nocturna —seguit d’un gel amb base aquosa— pot marcar un abans i un després en la teva pell. Fins i tot si no t’has maquillat, aquest gest ajuda a equilibrar l’excés de greix i evita lluentors, punts negres i textura irregular.
Per bellezactiva.com