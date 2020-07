Afers Socials ha multiplicat per cinc les prestacions donades des del gener respecte a l’any passat

El director del departament d’Afers Socials i Joventut, Joan Carles Villaverde, ha assegurat que “d’una situació normal el 2019 en la qual de gener a juny portàvem donades 700 prestacions, hem passat a gestionar-ne 3.300”.

Villaverde matisa que no totes estan aprovades, però sí la gran majoria. El Govern, en coordinació amb les entitats socials del país, s’han reorganitzat per donar resposta a la nova realitat, que ha requerit fer canvis i ampliar les prestacions.

“Hem hagut de flexibilitzar ajudes, com ara l’ajut per desocupació, crear nous ajuts com el permís retribuït, un nou ajut a l’habitatge, per abraçar el màxim i donar resposta a les situacions de precarietat“, ha explicat Villaverde.

S’ha reduït la demanda d’ajuts econòmics tradicionals que s’han hagut d’adaptar al nou context.

La situació ha afectat de forma generalitzada, però des d’Afers Socials constaten que les famílies amb més dificultats són les monoparentals amb fills a càrrec i les principals demandes es troben al voltant de l’habitatge i les necessitats bàsiques arran de patir una reducció d’ingressos.

La coordinació de les institucions per afrontar la situació segueix en peu, ja que la crisi i les seves conseqüències continuen.