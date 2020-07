El Patronat del Col·legi Sant Ermengol prepara el pressupost pel curs vinent

Presidit per l’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, i la Ministra d’Educació, Ester Vilarrubla, es va reunir el Patronat del Col·legi Sant Ermengol el passat divendres 17 de juliol a la tarda a la seu de l’escola a Andorra la Vella. Tret del patró Joan Blasi, hi van prendre part tots els membres, així com la directora sortint, Anna M. Villas, i l’entrant, Maria Josep Pascual.

El Patronat va aprovar el balanç de 2019 i va preparar el pressupost del proper curs, amb les previsions i mesures que caldrà adoptar a causa de la pandèmia de la Covid19.

El Patronat va agrair la dedicació de la directora sortint, que ho ha estat des del 2015, i el seu bon treball realitzat per al traspàs dels Salesians a l’Institut de la Sda. Família d’Urgell com a Congregació religiosa a la qual el Patronat confia la direcció del Col·legi.