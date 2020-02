El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, juntament amb la secretària d’Estat d’Afers Socials, Teresa Milà, ha rebut aquest dimarts el gerent del Departament d’adopcions del Consell Nacional per a l’Adolescència i la Infància de la República Dominicana (CONANI), Giovanni Hernández, i la directora dels centres de protecció del CONANI, Natàlia Asmar.

El CONANI és la institució dominicana encarregada de les adopcions internacionals i, precisament, durant la trobada mantinguda aquest matí, Filloy i Hernández han celebrat les bones relacions existents entre els dos països en aquesta matèria. De fet, la reunió ha servit perquè la delegació del país caribeny pogués conèixer de primera mà els mecanismes amb els quals compta Andorra pel que fa a les adopcions.

En aquest sentit, el gerent del Departament d’adopcions dominicà ha valorat positivament la visita com a eina per estrènyer els lligams amb Andorra en qüestió d’adopcions. “La paraula que defineix la jornada que hem començat és confiança. Confiem molt en les coses que hem vist fins ara i en la protecció que dona el Govern d’Andorra als nostres nens com a país receptor”, ha afirmat Hernández.

Per la seva part, el ministre Filloy ha volgut destacar que des de l’any 2006, quan es va signar el conveni d’adopcions amb les autoritats dominicanes, s’han adoptat 6 infants procedents d’aquest país.

Precisament, Víctor Filloy ha explicat que des que es van realitzar les primeres adopcions el 1992, a Andorra s’han adoptat un total de 114 infants, dels quals 43 corresponen a adopcions nacionals i 71 a internacionals (inclosos els 6 de la República Dominicana). A banda d’amb aquest país, actualment Andorra també té conveni d’adopcions amb Colòmbia, Filipines, Brasil, Eslovàquia, Xile i l’Equador.

El ministre també ha assenyalat que enguany s’ha reforçat el servei postadoptiu, que consta actualment d’un equip psicosocial complet per poder atendre totes les situacions que es poden donar en l’adopció, plantejant una metodologia específica i concreta per afrontar-la.

D’aquesta manera, qualsevol membre de la comunitat adoptiva (família adoptiva, persona adoptada o progenitors) pot acudir a aquest servei, que també està a disposició de professionals d’altres àmbits, com el de l’educació o sanitari, que desitgin fer consultes o coordinacions amb relació a qualsevol infant adoptat.

El programa d’adopcions d’infants del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut té l’objectiu d’establir mesures de protecció definitives prop dels menors en situació de desemparament. Aquest programa concep l’adopció com un procés legal, psicològic i social, que permet integrar al menor, en el sí d’una família en la qual no ha nascut, com a context idoni per assolir el seu desenvolupament ple. És a dir, el procés vetlla sempre per l’interès superior de l’infant i pel seu benefici.