El Grup Parlamentari Socialdemòcrata vol conèixer la situació actual de la sanitat pública per poder fer el seguiment i l’avaluació dels canvis que el Govern hi està introduint. És per aquest motiu que la consellera general Susanna Vela ha formulat una demanda d’informació sol·licitant l’evolució de les dades numèriques i econòmiques relatives a diferents aspectes de la sanitat pública des del 2017 i fins el 2019.

Es demana el número d’actes realitzats tant pels metges generalistes com pels especialistes, tant andorrans com de fora el país. També es demana el número d’actes d’ecografia i el seu valor global, el cost dels actes mèdics per tipus i segons són convencionats, realitzats a l’hospital o en un centre estranger, les dades sobre els actes d’ortopèdia, proves de diagnòstic, entre moltes altres.

Vela ha justificat la demanda d’informació, d’una banda perquè es tracta d’una informació que no es publica, i de l’altra perquè “si s’ha de fer el seguiment de les millores que el Govern està introduint al sistema sanitari ens cal saber d’on partim per saber si les millores que s’estan duent a terme obtenen els resultats volguts”.

Així mateix, Vela ha assegurat que es tracta de dades “bàsiques per valorar l’estat de la nostra sanitat i ens poden servir per corregir i millorar aquells aspectes que no acabin de funcionar”.