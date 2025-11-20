Adjudiquen per 111.980 euros les obres de millora a la carretera de Fontaneda

El Consell de Ministres, en la seva darrera sessió, ha adjudicat les obres de recalçat del mur de sosteniment de la carretera secundària 140 (CS-140), a la població de Fontaneda, a la sortida de la parròquia de Sant Julià de Lòria. Els treballs, que tenen un termini d’execució d’un mes, han estat adjudicats a l’empresa T.P. Comesa per un import total de 111.980 euros.
Les obres se centraran en el mur de sosteniment que té una llargada de 26 metres i una alçada de 5,40 metres a la part més alta. Els treballs tenen per objectiu fer la calçada més estable i segura mitjançant la instal·lació de dues fileres de micropilots. Amb aquests treballs es reforçarà la seguretat viària a la zona.