Adjudiquen per 111.980 euros les obres de millora a la carretera de Fontaneda

Obres en una carretera
Obres en una carretera (iStock)

El Consell de Ministres, en la seva darrera sessió, ha adjudicat les obres de recalçat del mur de sosteniment de la carretera secundària 140 (CS-140), a la població de Fontaneda, a la sortida de la parròquia de Sant Julià de Lòria. Els treballs, que tenen un termini d’execució d’un mes, han estat adjudicats a l’empresa T.P. Comesa per un import total de 111.980 euros.

Les obres se centraran en el mur de sosteniment que té una llargada de 26 metres i una alçada de 5,40 metres a la part més alta. Els treballs tenen per objectiu fer la calçada més estable i segura mitjançant la instal·lació de dues fileres de micropilots. Amb aquests treballs es reforçarà la seguretat viària a la zona.

