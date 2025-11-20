Presenten les Andbank GSeries 2025-2026 amb una nova categoria i grans figures internacionals

El compte enrere per a les Andbank GSeries 2025-2026 entra a la seva recta final. En una roda de premsa celebrada a les instal·lacions de la prestigiosa companyia de banca privada, l’organització ha revelat els detalls del certamen hivernal per excel·lència que, en poc més d’un mes, arrencarà a les instal·lacions del Circuit Andorra – Pas de la Casa. El traçat permanent més alt d’Europa rebrà pilots de diversos països en una campanya que presenta novetats i que promet elevar encara més l’interès per un campionat que no para de créixer.
Un dels grans incentius és la creació de la categoria Rally3, en què podran participar els models construïts per Renault i Ford. Aquests cotxes s’han consolidat com una peça clau a la piràmide que la FIA (Federació Internacional d’Automobilisme) ha elaborat per a la modalitat de ral·lis, ja que són els primers que incorporen tracció total i els únics que s’utilitzen al JWRC (Junior World Rally Championship).
L’apartat de SidebySide, un dels més accessibles, confirma el seu excel·lent estat de salut amb la resposta que han ofert els participants. Les places disponibles per a competir-hi ja estan completades. Dins de Kartcross, aquesta vegada s’admetran els vehicles de propulsió de tots els fabricants, fet que aportarà més varietat i emoció a les seves curses. Pel que fa a Giand, els espectaculars prototips 4×4 preparats per PCR Sport repetiran com a protagonistes i, aquesta vegada, equiparan una nova caixa de canvis més ràpida i fiable que l’anterior.
Entre els participants que ja han formulat la seva inscripció per a les Andbank GSeries 2025-2026, destaquen figures internacionals com les de David Méat, campió d’Europa de Kartcross; Jean-Philippe Dayraut, múltiple campió del Trophée Andros; i Dani Solà, campió del JWRC (Junior World Ral·li Championship) el curs 2002. També hi haurà una notable presència de pilots andorrans com Raül Ferré, Marc Solsona, Erik Faura i el polifacètic Albert Llovera.
El calendari del campionat patrocinat per Andbank repeteix l’exitós esquema utilitzat el curs 2024-2025. L’activitat començarà el 21 de desembre d’aquest mateix any amb la G1. A principis de 2026 tindran lloc la G2 i la G3 de manera consecutiva durant els dies 10 i 17 de gener, respectivament. La G4 està prevista per al 31 de gener, mentre que la data de reserva escollida per l’organització, en cas que sorgeixi algun inconvenient excepcional, és el 15 de febrer.
Les declaracions
Maria Suárez (Andbank): “Les Andbank GSeries s’han consolidat com l’esdeveniment de conducció sobre gel més important del sud d’Europa i, aquest any, arriben amb novetats i millores que contribuiran a reforçar encara més el seu èxit. La feina del Circuit d’Andorra – Pas de la Casa no només brilla a l’hivern, ja que aquesta temporada han acollit una enorme quantitat d’activitats que han tingut una gran acollida.
Tot sovint parlem de sacrifici, perseverança i esforç quan ens referim a l’esport. El món del motor no n’és una excepció perquè exigeix dedicació, precisió i passió. Quan aquests factors es combinen amb l’espectacle únic que ofereixen les GSeries, el resultat és incomparable. Per això, és un veritable honor per a Andbank seguir recolzant a aquest campionat i totes les iniciatives que ajuden a promoure l’esport, el país i el talent”.
Àlex Bercianos (Director Circuit d’Andorra – Pas de la Casa): “Moltes gràcies a Andbank per renovar el seu compromís amb les GSeries. Les inscripcions per a la temporada 2025-2026 marxen a molt bon ritme. De fet, a la categoria SidebySide ja no hi ha places disponibles, mentre els altres apartats estan rebent una molt bona resposta. Per tal de definir el campionat, hem buscat l’època d’hivern amb menys sol, amb l’objectiu de gaudir de les millors condicions de pista possibles, tal i com ja vam fer a la darrera edició.
La gran novetat d’aquesta nova temporada de les GSeries és la inclusió de la categoria Rally3. Hem fet una aposta ferma per a donar als més joves l’oportunitat de formar-se en una disciplina tan única com aquesta. El campionat passa per un moment molt dolç i suscita interès en pilots de qualsevol disciplina per a mantenir l’activitat durant la pretemporada. Menció especial per a les promeses de l’automobilisme andorrà, que segueixen apostant per aquest certamen com a base dels seus corresponents programes esportius”.
CALENDARI ANDBANK GSERIES 2025-2026
G1 – 20 de desembre
G2 – 10 de gener
G3 – 17 de gener
G4 – 31 de gener
GR (reserva) – 15 de febrer