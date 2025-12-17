El Govern destina una primera partida de gairebé 1,6 milions d’euros a les beques per a l’estudi per al curs 2025-2026

“Amb la voluntat de millorar el poder adquisitiu de les famílies i garantir el dret a educació dels infants i joves del país”, el Consell de Ministres ha aprovat destinar una primera partida de gairebé 1,6 milions d’euros a les beques per a l’estudi per al curs 2025-2026. Aquests ajuts donen cobertura a 1.251 estudiants del país, en concret per als escolars de maternal, primera i segona ensenyança, batxillerat i formació professional no superior i superior a Andorra, com també els estudiants a l’estranger.
La quantitat més important de l’import s’adreça als estudis obligatoris, el Govern hi inverteix en aquesta primera partida 977.817,56 euros. Desglossant la xifra corresponen 748.792,90 euros a les beques de menjador escolar, 195.901,88 euros als ajuts per a fer front al pagament del material escolar, 33.122,78 euros per a les beques de transport escolar, 2.250 euros per als ajuts al desplaçament, 4.716,83 euros per a fer front al pagament de la residència per als estudiants a l’estranger i 1.617,19 euros a les beques matrícula.
La resta del total de l’import de les beques per a l’estudi, 593.744,62 euros, corresponen als ajuts a l’ensenyament superior per aquest curs 2025-2026, que donen cobertura a 268 alumnes: la major part de l’import s’atorga per al concepte d’estudis superiors a l’estranger, seguit dels estudis superiors a Andorra i finalment els estudis d’ensenyament superior a distància. Aquest mes de desembre els beneficiaris rebran el 80% de l’ajut i el restant en dos pagaments: un al febrer i un altre al juny.
Així mateix, s’ha atorgat 13.499,47 euros als Premis Nacionals a l’Estudi, als 12 estudiants guardonats al curs 2024 i 2025, i que ara se subvencionen les despeses de matrícula per a seguir amb la seva formació.