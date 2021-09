La convocatòria d’ajuts a l’habitatge de lloguer incrementa el pressupost en un 41,5% per a l’any 2022

La ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, –acompanyada del director del Departament d’Afers Socials, Joan Carles Villaverde– ha presentat aquest dimarts la convocatòria d’ajuts a l’habitatge de lloguer per a l’any 2022, que estarà oberta des del dilluns 4 d’octubre fins al divendres 29 d’octubre del 2021, ambdós dies inclosos. L’ajut s’estableix per una durada de 12 mesos, que correspon al període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2022.

La dotació pressupostària en la convocatòria del 2022 és de 3.129.035,34 euros, una xifra que representa un increment del 41,5% en comparació amb la convocatòria de l’any anterior (2.211.869,22 euros l’any 2021).

Pallarés ha posat en relleu que totes les persones o unitats de convivència que es trobin en una situació econòmica corresponent als requeriments dels ajuts estan cobertes. Aquestes llars, tal com ha destacat, es poden adreçar al programa per a l’habitatge de lloguer, i ha recordat que en la convocatòria del 2021 s’hi van beneficiar 1.395 llars.

Precisament, la ministra ha assenyalat que en la convocatòria es mantenen els mateixos requisits que en les convocatòries anteriors, com ara que la persona sol·licitant acrediti un període mínim de cinc anys de residència o que la persona sol·licitant o la unitat familiar de convivència no disposin d’ingressos superiors a 1,2 vegades el LECS (llindar econòmic de cohesió social) personal o familiar anual.

Pel que fa a les novetats que es van incloure en la convocatòria del 2021, Pallarés ha explicat que es mantenen també en els ajuts a l’habitatge de lloguer del 2022. Així doncs, per exemple, no serà motiu desfavorable superar la renda màxima de lloguer establerta a la convocatòria en els barems per accedir a l’ajut, sempre que aquest sigui l’únic requisit que no es compleix.

Sobre l’import de l’ajut, la ministra ha recordat que el percentatge de la renda mensual subvencionada depèn del tipus de col·lectiu al qual pertanyi el sol·licitant. En concret, l’ajut cobreix l’import del 30% del lloguer en la població general, mentre que la cobertura és d’un 35% en col·lectius com joves, persones grans, famílies monoparentals/nombroses o unitats de convivència amb persones amb discapacitat, dones víctimes de violència de gènere i domèstica. Uns percentatges que no inclouen les despeses en concepte de serveis i subministraments complementaris (aigua, llum, calefacció, pàrquing).

Alhora, i d’acord amb els convenis signats per Afers Socials amb les companyies distribuïdores d’energia elèctrica (FEDA, SERCESA, Nord Andorrà i Mútua Elèctrica), els beneficiaris de l’ajut a l’habitatge de lloguer poden sol·licitar i obtenir la Tarifa elèctrica bonificada, durant el període que la prestació econòmica estigui vigent. Aquesta tarifa eximeix del pagament del terme de potència contractat fins a 8,8 kW i pot representar un estalvi mensual, segons el preu de tarifes aplicables, entre 4,39 euros mensuals i 13,24 euros mensuals.

La base de la convocatòria està disponible a la pàgina web www.aferssocials.ad i les sol·licitud i els formularis que l’han d’acompanyar es poden descarregar a www.tramits.ad.

Joan Carles Villaverde ha destacat que la població pot adreçar les seves consultes, dubtes o demanar informació relativa als ajuts a l’habitatge de lloguer dirigint-se al Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, a l’Oficina de l’Habitatge o als Serveis Socials ubicats als Centres d’Atenció Primària de cada parròquia.

Les sol·licituds, degudament formalitzades i acompanyades dels documents estipulats s’han de presentar al Servei de Tràmits del Govern, situat a l’edifici administratiu, carrer Prat de la Creu, 62-64, d’Andorra la Vella, o als serveis de tràmits dels comuns