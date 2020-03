Amb motiu de l’estat d’alarma en què es troba també Espanya, en el qual la mobilitat de les persones està limitada a situacions concretes, tal com recull el RD463 / 2020 declaració d’l’estat d’alarma, la Direcció General de Trànsit ha llançat la seva nova aplicació mòbil miDGT, com una altra eina més, disponible, per evitar desplaçaments i perquè el ciutadà es relacioni amb la DGT.

Dilluns es va suspendre temporalment l’atenció presencial a les direccions de trànsit per la qual cosa l’organisme està treballant en incrementar els canals per a la realització dels tràmits demandats pels ciutadans.

L’aplicació permet que qualsevol conductor o titular d’un vehicle pugui portar tant el permís de conducció com la resta de documentació del vehicle en el mòbil, així com fer alguna gestió administrativa.

El passat mes de febrer, es va llançar l’aplicació en fase de proves amb una bona acollida i des de fa uns dies s’ha obert a el públic produint-se més de 200.000 descàrregues que se sumen a les més de 30.000 que es van produir durant la fase beta de la aplicació. Durant els quatre primers dies de funcionament, 170.000 persones han accedit al seu permís de conducció digital i a les dades dels seus vehicles. Així mateix 50.000 persones han actualitzat les seves dades de contacte per rebre avisos de la DGT i 20.000 persones han consultat seu domicili de notificacions en el padró i d’ells 6.000 ho han actualitzat.

PASSES A SEGUIR

Abans de procedir a la descàrrega de l’aplicació és necessari estar donat d’alta al sistema cl@ve, que és la plataforma d’identificació segura per relacionar-se electrònicament amb l’Administració General d’espanya. A continuació procedir a la descàrrega gratuïta de l’aplicació oficial tant en iOS com Android, amb un disseny intuïtiu i amable, per facilitar-li al ciutadà trobar la informació que es desitja, així com fer senzill el seu accés.

Una vegada que s’ha identificat l’usuari amb cl@ve, els accessos successius es realitzaran amb l’empremta o el patró de seguretat registrat en el dispositiu.

A la pantalla inicial, el ciutadà ja pot accedir a:

• Disposar del permís de conduir al telèfon mòbil.

• Disposar del permís de circulació i de la fitxa tècnica electrònica del seu vehicle, així com consultar les principals dades dels seus vehicles com ITV, assegurança distintiu ambiental ...

• Consultar el saldo de punts.

• Consultar i actualitzar les dades de contacte i el domicili que estan en els registres de la DGT.

• Rebre avisos i alertes d’interès

• Accedir a notícies rellevants sobre el trànsit i la seguretat viària.

No obstant això, progressivament l’aplicació anirà incorporant noves funcionalitats amb l’objecte de facilitar la vida als el ciutadà i oferir nous serveis de forma simple i amigable. Algunes de les futures funcions seran:

• Sol·licitar cita prèvia a l’oficina més propera.

• Obtenció de l’informe de el vehicle.

• Avís i pagament de sancions.

• Identificació del conductor en cas de denúncia.

• Verificació de documents oficials

• Comunicació del conductor habitual del vehicle.

• Consulta notes d’examen.

• Matriculació de vehicles.

• Transferència de vehicles entre particulars.

VALIDESA EN TERRITORI NACIONAL

La dita documentació té la mateixa validesa que el document en suport físic a l’efecte de Trànsit, però només en territori nacional, ja que a l’estranger caldrà portar aquests documents en suport físic.

Els agents de l’autoritat podran conèixer en temps real la informació que es subministra al mòbil i verificar mitjançant la lectura d’un codi QR d’un únic ús generat per la pròpia aplicació aquesta informació des de les tablets que porten els agents i veure informació actualitzada sobre permisos i validesa dels mateixos. Els permisos de conducció i circulació en el mòbil incorporen marques visuals per dificultar el frau.

No obstant això i malgrat la validesa del suport de el telèfon, es recomana portar els permisos en format físic, ja que la verificació dels mateixos en el mòbil només la poden fer els agents de l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil. Progressivament es va facilitar als la resta de cossos de vigilància de l’trànsit que els sol·licitin les eines necessàries per a la verificació d’aquests permisos digitals.