En el marc de les mesures excepcionals decretades, el Govern ha aprovat aquest dissabte una Ordre Ministerial per la qual s’estableix la suspensió dels plans de caça i de la temporada de pesca, que s’havia d’obrir el 4 d’abril d’enguany, ja que aquestes pràctiques no són conformes a les recomanacions sanitàries per evitar la progressió de la COVID-19.

La suspensió té valor de requeriment de l’autoritat i, consegüentment, qualsevol incompliment se sancionarà d’acord amb la legislació específica aplicable.

Aquesta Ordre Ministerial entrarà en vigor el dia de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i mantindrà la seva vigència fins que se’n determini el cessament.