“A casa o a l’escola, l’educació compta”: nova campanya d’Unicef Andorra

Des d‘avui i fins el proper mes de desembre, el Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef, engega una nova campanya: “A casa o a l’escola, l’Educació compta”. En aquesta campanya es posa l’accent en la urgència d’assegurar l’accés a l’educació, sigui on sigui, en moments com els actuals on gairebé el 90% de les escoles arreu del món han hagut de tancar portes en algun moment a causa de la Covid-19.

Actualment, s´estima que encara ara 872 milions d´infants continuen sense anar a l´escola ni tenir accés a l’educació remota. Els motius poden ser diferents: des que encara moltes escoles continuen tancades per la pandèmia de la Covid-19 i molts alumnes no tenen opció per continuar estudiant remotament, a que moltes escoles han estat destruïdes per catàstrofes naturals o conflictes i que els infants no hi tenen un accés segur, explica Unicef Andorra en un comunicat.

“Cada dia d’escola perdut pot tenir un impacte negatiu en el futur d’un infant. La solució està en mans de tots. Hem de garantir que el dret a l’educació sigui universal, especialment en moments com els actuals amb escoles tancades”, assegura l’ONG.

Això es fa mantenint l’aprenentatge dels nens i nenes, trobant noves maneres d’educar i facilitant que totes les noies i nois tinguin accés a Internet, als llibres o altres subministraments educatius. També proporcionant assessorament i suport a pares, cuidadors i educadors per donar suport a l’aprenentatge domèstic i remot. També treballant per dissenyar solucions educatives innovadores, com ara la iniciativa GIGA amb la UIT, amb l’objectiu de connectar totes les escoles a Internet. Un altre eix passa per evitar que els infants més vulnerables es quedin enrere: “els governs han d’ampliar les opcions d’aprenentatge a casa, incloses les opcions de tecnologia i de baixa tecnologia. I fent de les escoles un espai segur”, apunta Unicef. També cal invertir en educació equitativa i de qualitat i en el desenvolupament de competències per “garantir que no es quedi enrere tota una generació de nens, nenes, adolescents i joves. La COVID-19 podria agreujar encara més la desigualtat educativa, però l’educació ha de convertir-se en una oportunitat per “construir, tornar millors””, adverteix l’entitat.

Durant tots aquests dos mesos, es podrà col·laborar amb la campanya enviant un SMS amb la paraula UNICEF al 606 fent un donatiu d’un euro per cada missatge enviat o fent-se soci trucant al 821 742. També s’hi pot col·laborar fent una donació a través de la web www.unicef.ad.

Els fons obtinguts es destinaran al programa d’emergència humanitària obert per donar resposta a la pandèmia de la Covid-19. Alguns exemples d’accions que UNICEF està duent a terme són:

A Bangla Desh: UNICEF ha imprès i distribuït material d’aprenentatge a casa a gairebé 53.000 estudiants per garantir un aprenentatge continu durant el tancament de l’escola, especialment per als infants de zones rurals i de difícil accés sense accés a Internet ni a cap altre tipus d’aprenentatge a casa.

A Rwanda: UNICEF ha adaptat els materials escolars (fins a 144 lliçons) per a que siguin emesos per la ràdio. Aquesta mitjà de comunicació arriba al 99% del país. Cada lliçó de ràdio té una durada aproximada de 20 minuts i se centra en l’aprenentatge interactiu. Les lliçons estan dissenyades per a què els estudiants puguin participar sols, però es recomana als pares i cuidadors que escoltin i donin suport a l’aprenentatge a casa. També es treballa en adaptar-les amb infants amb discapacitat.

A Guatemala: Amb el suport d’UNICEF i per garantir la continuïtat educativa, es van produir i distribuir diversos materials didàctics per diversos mitjans: programes educatius que es transmeten a la televisió nacional. Fins a la data, s’han enregistrat més de 266 sessions, 570 hores s’ha emès a través de ràdios i televisions locals, i hi ha hagut més de 27 publicacions impreses als principals mitjans escrits del país.