Mor un pacient del Sant Hospital ingressat per coronavirus

Un dels pacients ingressats al Sant Hospital ingressat per coronavirus ha mort aquest dijous, segons ha informat aquest migdia el centre mèdic urgellenc. És la tercera defunció registrada a la Seu d’Urgell des de l’inici de l’actual segona onada de contagis de la COVID-19. Segons el mateix balanç, a l’hospital de la capital alturgellenc ara hi ha 5 persones en seguiment per complicacions de la malaltia.

Paral·lelament, a l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu hi segueix havent 30 persones aïllades a domicili per positiu confirmat, que se sumen a les 188 que també estan confinades com a contactes directes dels positius; és a dir, 16 persones més que el dia anterior.

El risc de rebrot a la Seu es manté alt i a data d’avui és de 630 punts, tot i que ha baixat 42 punts respecte a ahir dimecres. També ha disminuït lleugerament la taxa de reproducció del virus a set dies (Rho7), que ara és a 1,96 (-0,08). Això significa que, de mitjana, cada persona encomanada transmet el virus a dues persones més, quan el límit recomanat és d’1.