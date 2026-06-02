La CCIS organitza un Galop Tour, a Andorra, per a posar en valor les bones pràctiques empresarials en sostenibilitat

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) organitza avui i demà dimecres, a Andorra, un Galop Tour, una iniciativa que reuneix empresaris i tècnics en projectes europeus provinents de diferents territoris de Catalunya i França, amb l’objectiu de compartir experiències i projectes vinculats a la sostenibilitat, l’adaptació al canvi climàtic i la responsabilitat empresarial. GALOP és un projecte europeu, cofinançat per la Unió Europea a través del programa Interreg Poctefa, de cooperació transfronterera impulsat per les Cambres de Comerç d’Andorra, Girona, Lleida, Occitània Pirineus Mediterrani i Pirineus Orientals. La voluntat principal és acompanyar les empreses en la seva transició cap a model de negoci més sostenibles, innovadors i competitius, alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.
Dins d’aquest projecte europeu, i per primera vegada, s’ha planificat un viatge experiencial de benchmarking i sensibilització empresarial per a conèixer de primera mà iniciatives empresarials sostenibles, innovadores i aplicables sobre el terreny.
Durant aquestes dues jornades, els 23 participants que hi prenen part combinen sessions de sensibilització, espais de networking i visites a diferents iniciatives de referència del país. Entre aquestes destaquen Grandvalira Resorts, Caldea, el grup BOMOSA i BIOBIO, Autèntic Abelles, Les Pardines 1819, Naturland i la Reserva de la Biosfera d’Ordino.
La trobada posarà el seu punt i final aquest dimecres amb una sessió de conclusions que pretén reforçar l’intercanvi de coneixement entre els participants i destacar el paper de les empreses en la transició cap a models de desenvolupament més sostenibles.