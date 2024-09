3.000 paquets de tabac de contraban interceptats al Pas aquest cap de setmana

Tabac intervingut per la Policia aquest cap de setmana (Policia d’Andorra)

Durant dues intervencions al Pas de la Casa, aquest passat cap de setmana, la Policia andorrana va interceptar 2.900 paquets de tabac. En la primera actuació, els agents de l’ordre encarregats de fer la vigilància van observar algunes persones en una zona habitual per a preparar els fardells. En constatar la presència de la Policia van deixar anar la bossa que carregaven. Als voltants es va poder veure com hi havia la resta de fardells amagats a la muntanya. Amb 2.200 paquets, es tracta de la intervenció més abundant fins al moment.

En el segon cas es va detectar un contrabandista camí de travessar la frontera amb França. En el moment d’aturar-lo, va deixar anar les bosses i va passar al país veí i, per tant, no se’l va poder detenir. Tot i això, la Policia va recuperar 700 paquets de tabac.

La problemàtica del contraban continua molt present al Pas de la Casa tot i que el Govern hi va reforçar la vigilància. De fet, les rondes són constants i es fan comisos cada setmana, a més dels de la Duana.