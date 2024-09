Un bon BC Andorra passa a semis de la prèvia de la Basketball Champions League (91-73)

Imatge del partit BC Andorra – Giants Antwerp (91-73). Foto: Club

El BC Andorra ja és a les semifinals de la prèvia de la Basketball Champions League després de guanyar a l’equip belga dels Giants Antwerp per 91-73 en un partit on ha estat el clar dominador. El primer quart, però, ha estat més igualat de l’esperat, encara que amb un lleuger domini andorrà. De l’equip rival, els nord-americans Michael Flowers i Mike Moore i el belga Elias Lisasi han fet suar als del Principat per a poder trencar el partit.

L’entrada de Dombouya per als tricolors des de la banqueta ha permès distanciar als andorrans, 26 a 20, al final del primer quart. Aquest ha estat un molt bon partit del jugador del BC Andorra, el qual ha acabat amb 19 punts i 6 rebots per un 22 de valoració.

Al segon quart, els de Natxo Lezkano han seguit eixamplant la diferència en el marcador, amb molt bones aportacions de Jerrick Harding que ha firmat 16 punts i del grec Nikos Chougkaz que ha acabat amb dobles figures amb 11 punts i 12 rebots. Els andorrans han acabat el segon quart amb un 51 a 38. Val a dir que els belgues han acusat les tres faltes personals del seu millor jugador, Michael Flowers.

Al tercer quart, els tricolors han acabat de trencar el partit aconseguint una màxima diferència de +28 punts, amb Kyle i Shannon Evans que també s’han volgut afegir a la festa amb els seus triples. De la seva bada, els belgues, sense Michael Flowers, ara amb 4 faltes, s’han acomiadat definitivament del partit.

En el darrer quart, els del Principat s’han relaxat fruit de l’avantatge que tenien en el marcador i el Giants Antwerp, que avui estrenava entrenadora després de la destitució -arran de la derrota en el seu primer partit de Lliga- del seu anterior tècnic, ha pogut maquillar una mica al marcador, gràcies, com no, a Michael Flowers, que ha jugat els últims minuts de partit amb 4 faltes i des del triple ha pogut ‘ajustar’ el resultat fins al 91-73 final.

Ara, el BC Andorra jugarà les semifinals de la prèvia de la Basketball Champions League contra el Telekom Bonn alemany, guanyador d’aquesta competició europea fa dues temporades.





Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (8), Aarón Ganal (0), Nacho Llovet (2), Jerrick Harding (16), Stan Okoye (7), Chumi Ortega (8), Ferran Bassas (2), Felipe dos Anjos (4), Kyle Kuric (9), Nikos Chougkaz (11), Ben Lammers (5), Seykou Doumboya (19).

Anotadors del Giants Antwerp: Feie Tallir (2), Mike Moore (15), Michael Flowers (16), Joe Van Bugghenhout (0), Elias Lasisi (13), Kyle Foster (4), Yoeri Schoepen (4), Ame Schrevens (0), Kevin Tumba (8), Ivan Alipiev (11).