Xavier Espot i Imma Tor seran a l’Assemblea General de l’ONU

Xavier Espot en una intervenció a la seu de les Nacions Unides (SFGA)

La ciutat de Nova York acull, un any més, la setmana d’alt nivell de l’Assemblea General de les Nacions Unides, que enguany arriba a la 79a edició. La trobada, que aplega els màxims mandataris d’arreu del món, comptarà amb la participació del cap de Govern, Xavier Espot, i de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor. Al llarg de la setmana, del 22 al 28 de setembre, els dos representants andorrans assistiran al Debat General, així com també als diferents esdeveniments inclosos a l’agenda general. L’agenda de treball inclou, igualment, reunions bilaterals amb homòlegs d’arreu. És prevista que la intervenció del cap de Govern davant de l’Assemblea tingui lloc el divendres, 27 de setembre.

El Debat General de la 79a Assemblea General de les Nacions Unides se celebra sota el títol “No deixar ningú enrere: actuar colze a colze per a promoure la pau, el desenvolupament sostenible i la dignitat humana en favor de les generacions presents i futures”.

Entrant al detall de l’agenda, és previst que Espot i Tor puguin reunir-se amb Equador, Finlàndia, Malàisia, Kosovo, Kirguizistan, Portugal, el secretari d’Estat de la Santa Seu, Letònia, Montenegro i Romania. Amb aquests tres últims països és preveu signar de forma oficial nous Convenis per a eliminar la doble imposició (CDI).

De forma paral·lela, Espot participarà a la Cimera del Futur, convocada pel president de l’Assemblea General de les Nacions Unides, que tindrà lloc del 22 al 23 de setembre de 2024. La Cimera reuneix els líders mundials per a forjar un nou consens internacional per a donar solucions als grans reptes de futur en benefici de tota la humanitat i de les generacions futures. A més, està previst que el 23 de setembre el cap de Govern participi a la taula rodona sota el títol “Cap a un futur digital comú: reforçar la innovació inclusiva i la cooperació per a superar les bretxes digitals” i que intervingui en el marc de la sessió plenària de la Cimera.