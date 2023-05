16a edició de l’Escanyabocs amb prop de 13 mil participants en les primeres quinze edicions

Cartell de l’Escanyabocs 2023 a la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

La prova multiesportiva a l’entorn natural de la Seu d’Urgell, l’Escanyabocs celebrarà el cap de setmana del 20 i 21 de maig la seva setzena edició amb l’aval dels prop de 13 mil esportistes que hi han participat en les primeres quinze edicions.

D’aquesta manera ho han anunciat l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, el vicealcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, i el tinent d’alcalde d’Esports, Carlos Guàrdia, en roda de premsa aquest dimarts des del Palau Municipal d’Esports de la capital alturgellenca.

En la presentació de la setzena edició de l’Escanyabocs, l’alcalde de la Seu ha volgut agrair la feina duta a terme des del Servei Municipal d’Esports “per a tirar endavant any rere any aquesta prova esportiva al medi natural única al Pirineu, així com de les entitats i clubs esportius que hi col·laboren activament”. Viaplana també ha posat en valor la tasca de les persones voluntàries en la realització d’aquest esdeveniment esportiu.

Per la seva part, el vicealcalde de la Seu, que ha convidat a tothom a participar-hi, ha agraït a tot els i les participants que fins ara s’han donat cita en aquesta prova multiesportiva de la nostra ciutat. Fàbrega ha subratllat al respecte que “la Seu d’Urgell és el millor pavelló a l’aire lliure del sud d’Europa, i l’Escanyabocs és una magnífica oportunitat per a gaudir-lo. L’Escanyabocs forma part de l’ADN de la Seu perquè som Ciutat d’Esport”.





El programa de l’Escanyabocs’23

El tinent d’alcalde d’Esports de l’Ajuntament de la Seu, Carlos Guàrdia, ha estat l’encarregat de desgranar el programa esportiu de l’Escanyabocs 2023: “un any més, mantenim el gruix de les proves habituals: cursa de muntanya, raid d’aventura-Memorial Emma Roca, orientació, pedalada BTT, marxa nòrdica open d’escaldada, Mini Escanyabocs i Escanyabocs de Ferro”.

Guàrdia ha explicat que els factors claus de l’èxit de l’Escanyabocs són l’entorn natural on es disputen les proves esportives i la implicació del teixit associatiu. “El fet que cada prova estigui dissenyada, des del primer moment, per una entitat vinculada a una determinada prova, es tradueix en una major implicació i, de retruc, en una motivació perquè any rere any les propostes siguin noves i diferents”, ha manifestat el regidor d’Esports.

Així doncs, l’Escanyabocs d’enguany comptarà amb 7 proves que es distribuiran durant el cap de setmana del 20 i 21 de maig, de la següent manera:





Cursa per muntanya (UEU)

Dissabte 20 de maig. Sortida des del Pont d’Arfa. 9:00 hores recorregut llarg i 9:30 el recorregut curt. Servei d’autobús per a portar els participants al punt de sortida.

Dos recorreguts:

El circuit llarg tindrà un recorregut de 21,6 km i uns desnivells de +930 m de desnivell positiu i 1.830 m de desnivell acumulat. El recorregut està format per trams de corriols (45%); fora pista (2%); pista (43%) i asfalt (10%).

El circuit curt tindrà un recorregut de 15,0 km i uns desnivells de +790 m de desnivell positiu i 1.550 m de desnivell acumulat. El recorregut està format per trams de corriols (60%); pista (30%) i asfalt (10%).

Prova inclosa en l’Escanyabocs de Ferro.





Raid aventura II Memorial Emma Roca (ACE Bombers Seu)

Dissabte 20 de maig. Punt de sortida al Parc del Segre. 15:00 hores.

Les parelles participants s’hauran d’enfrontar a algunes de les proves tradicionals com l’orientació a peu, l’orientació en bicicleta, el tir amb arc o l’escalada, però en un format una mica diferent ja que els participants hauran d’organitzar-se com volen completar tots els reptes. L’estratègia, doncs, tindrà un paper molt important en el desenvolupament del raid i en el seu resultat.

A banda, com és tradicional, s’han incorporat algunes proves sorpresa per a potenciar l’esperit d’aventura d’aquest raid.

Prova inclosa en l’Escanyabocs de Ferro.





Orientació nocturna (Club Xinoxano Orientació)

Dissabte 20 de maig. Parc del Segre, a les 19:30 hores, per tal de recollir les targes de puntuació i explicar el funcionament de la prova. L’hora d’inici de la prova serà les 20:00 del vespre.

La modalitat de la cursa d’Orientació serà tipus Rogaine en terreny urbà. Les fites estaran ubicades a la zona urbana de la Seu d’Urgell i Castellciutat.

Les persones participants s’hauran de desplaçar a peu amb l’objectiu d’aconseguir, en una hora, la màxima puntuació possible.

Prova inclosa en l’Escanyabocs de Ferro.





Pedalada BTT (Associació Ciclista Urgellenca)

Diumenge 21 de maig. Parc del Segre. 8:30 hores.

Tres recorreguts:

Recorregut curt:

La primera proposta de la Unió Ciclista Urgellenca és un recorregut de 32 km i 800 metres de desnivell positiu, amb sortida i arribada al Parc del Segre. Durant el recorregut hi haurà dos avituallaments a banda de l’avituallament final al Parc.

Un recorregut molt agradable amb força trams de corriol sense excessiva dificultat tècnica.

Recorregut mitjà:

Una segona proposta de recorregut amb 44 km i 1480 metres de desnivell positiu, amb sortida i arribada al Parc del Segre. Durant el recorregut hi haurà quatre avituallaments -a banda de l’avituallament final al Parc-.

Un recorregut sinuós, però amb trams espectaculars.

Recorregut llarg:

Una segona proposta de recorregut amb 58 km i 2150 metres de desnivell positiu, amb sortida i arribada al Parc del Segre. Tots tres recorreguts, enguany, circulen per la riba esquerra del Segre, a la zona sud de la Seu d’Urgell.

Durant el recorregut hi haurà quatre avituallaments -a banda de l’avituallament final al Parc-. Una proposta exigent, però molt estimulant i entretinguda.





Caminada Marxa Nòrdica (AE Marxa Nòrdica Cadí Pirineus)

Diumenge 21 de maig. Concentració al Parc del Segre per a desplaçar-se amb servei d’autobús als punts de sortida.

Dos recorreguts:

Recorregut curt:

Mas d’en Roqueta -> Cal Roca -> Santa Eugínia -> Set Inferns -> La Seu d’Urgell per a un total de 13,5km i 450m de desnivell positiu.

Recorregut llarg:

Sant Joan Fumat -> Collada de la Torre -> Tossal del Roure -> Coll Peixader -> Set Inferns -> La Seu d’Urgell per a un total de 16km i 750m de desnivell positiu.





Open escalada

Diumenge 21 de maig. Rocòdrom Parc del Segre. Modalitat d’escalada amb corda i format Open.





Escanyabocs de Ferro i Mini Escanyabocs

L’Escanyabocs de Ferro és una classificació combinada que determina els atletes més complets, ja que premia la participació en les quatre proves i atorga punts en funció de la classificació obtinguda en cadascuna d’elles, tant en categoria masculina com femenina.

Els participants en l’Escanyabocs de Ferro hauran de participar i completar les proves de trail running, raid d’aventura, orientació i pedalada BTT. Un repte del més alt nivell que suposarà un esforç d’entre 11 i 15 hores de competició entre els dos dies de l’Escanyabocs.

També es podrà competir en l’Escanyabocs de Ferro participant en els recorreguts curts del trail running i curt de la BTT, sumant només una part proporcional dels punts en aquestes proves. Una manera de plantejar-se un repte personal i de superació, de millora i sacrifici, més enllà de la simple competició. Hi haurà obsequis per als primers classificats i regal per als finishers.

En aquesta 16a edició es continua oferint la prova de l’Escanyabocs en format mini i per als més petits de la casa. Per això, en col·laboració amb el Consell Esportiu de l’Alt Urgell (CEAU), els nens i nenes d’entre 8 i 13 anys podran compartir experiències amb els participants de l’Escanyabocs i començar a tastar les proves de muntanya. “Cada cop són més els joves que mostren interès en aquest tipus de modalitats esportives i des de l’Escanyabocs i el CEAU hem volgut facilitar l’accés per a satisfer aquest interès”, ha remarcat, Carlos Guàrdia.

El Mini Escanyabocs se celebrarà al Parc Olímpic del Segre el dissabte 20 de maig. La inscripció té un cost de 10 euros i inclou la samarreta oficial de l’Escanyabocs. Les persones inscrites podran escollir en quines de les proves volen participar.





Inscripcions i recollida de dorsals

Per tal d’inscriure’s a les diferents proves cal omplir el formulari telemàtic disponible a www.escanyabocs.com. El termini per a formalitzar les inscripcions es tancarà el dijous 18 de maig a les 23:00 hores.

La inscripció a una prova té un cost de 20 euros i, cada prova addicional té un cost de 5 euros. Els dorsals es podran recollir el divendres 19 de maig entre les 17 i 21 hores al Palau d’Esports. Els participants que ho desitgin podran adquirir la samarreta oficial de l’Escanyabocs, una samarreta tècnica de Tuga SportWear, per només 5 euros.

Al respecte, Carlos Guàrdia ha volgut subratllar que “enguany, després de quinze anys d’estreta col·laboració, trobarem a faltar la presència de Grifone, una de les potes en les que s’ha sustentat el projecte Escanyabocs des del principi. Per això, des de l’organització d’aquest prova multiesportiva volem agrair als fundadors d’aquesta empresa de la Seu d’Urgell, i a les persones que han donat continuïtat a la seva tasca, la seva vital aportació en el naixement del concepte Escanyabocs i la seva implicació durant aquests 15 anys”. Així, el nou proveïdor de les samarretes de l’Escanyabocs esdevé Tuga Sportwear.

Cal remarcar que l’Escanyabocs’23 compta amb la col·laboració de M&M Sports; Casa Rural Ca l’Isidret, BiciLab Andorra i Diputació de Lleida, i amb el suport de Rafting Parc; Ajuntament de Montferrer i Castellbò; Ajuntament de Valls de Valira i EMD de Sant Joan Fumat; Ajuntament d’Alàs i Cerc; Ajuntament de Ribera d’Urgellet; i Consell Comarcal de l’Alt Urgell.