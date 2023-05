El comú d’Encamp atorga els premis del 12è Concurs de disseny i elaboració de punts de llibre

Lliurament de premis del concurs de punts de llibre a Encamp (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp ha fet entrega, aquest dimarts, dels premis de la 12a edició del Concurs de disseny i elaboració de punts de llibre de les biblioteques comunals d’Encamp i del Pas de la Casa, que enguany ha comptat amb un total de 77 participants, 48 a Encamp i 29 al Pas de la Casa.

El conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, i els consellers comunals Josefina Rodríguez, Esther Vidal i Andreu Riba han fet entrega dels guardons als premiats i han celebrat que, un any més, el concurs hagi format part del programa d’activitats culturals impulsades des de les biblioteques comunals amb l’objectiu d’incentivar la lectura.

Tant a Encamp com al Pas de la Casa el concurs ha comptat amb 5 categories: benjamí (de 5 a 6 anys), aleví (de 7 a 10 anys), infantil (d’11 a 14 anys), juvenil (de 15 a 17 anys) i adults (a partir dels 18 anys). Els premis han consistit en diferents lots de llibre i la impressió dels punts de llibre dels primers classificats. Els punts impresos estaran disponibles a les biblioteques d’Encamp i del Pas de la Casa per a tots els usuaris.





Guanyadors del 12è Concurs de disseny i elaboració de punts de llibre

Pel que fa a Encamp, els guanyadors del primer i segon lloc de les diferents categories han estat: en benjamí, Elsa Oriol i Luzmila Cornelli; en aleví, Bruno Blanco i Jana Silva; en la categoria infantil els guanyadors han estat Vera Pineda i Júlia Torres; i en els adults els premis han estat per Karina Duarte i Raquel Fernández. La categoria juvenil s’ha declarat deserta per manca d’inscrits.

Pel que fa als guardons del Pas de la Casa, els primers i segons premis han estat: en la categoria benjamí per a Triana Garcia i Tao Farfart; en els alevins per a Erwan Cheret i Rafael Ferraz; en l’infantil els guardonats han estat Luana Barbosa i Elyes Benmoussa, a més, s’ha atorgat un accèssit per la tècnica utilitzada a Sara Ros. En la categoria juvenil només hi ha hagut un premi, a Tania Anaïs Barbosa, i en els adults els guanyadors han sigut Isabel Requena i Lorena Requena.

La categoria amb més participació ha estat la d’alevins (de 7 a 10 anys) amb 41 participants. Pel que fa a la resta de categories, els participants han estat els següents: 10 a la d’adults, 1 a la juvenil, 9 a la infantil i 17 a la benjamí.





Temàtiques i tècniques utilitzades

Com en edicions anteriors, la temàtica dels punts de llibre ha estat totalment lliure. Entre les més destacades hi ha hagut: motius primaverals, Sant Jordi, paisatges, animals, dissenys figuratius i sentiments com l’esperança i l’amor, entre d’altres.

En relació amb les tècniques emprades, també hi ha hagut força varietat. Els participants han utilitzat: muntatges fotogràfics, pintura, aquarel·les, elements amb volum (com plomes o flors ), retoladors, llapis de colors, purpurina i retalls, entre d’altres.