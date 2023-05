Ull Nu: Andorra, un país de cine

Autoritats i personalitats en la inauguració del festival Ull Nu (Festival)

La 10a edició del Festival Ull Nu ha donat el tret de sortida amb diferents actes que han comptat amb la presència de nombroses autoritats. La inauguració de l’exposició Liminal, de LP Rondeau, i la projecció del film “Bungalow” amb la presentació de la directora de Lawrence Côté-Collins, han estat els plats forts del primer dia del certamen.

Per primera vegada es compta amb el suport i la col·laboració del món del cinema francòfon, i es fa a través del Festival de Cinemania del Quebec. El director del de l’esdeveniment canadenc, Guilhem Caillard, ha explicat que se sent especialment orgullós de participar en el projecte andorrà coincidint amb l’efemeride del 10è aniversari, i ha qualificat l’organització ‘d’excel·lent’, a partir de la seva experiència en esdeveniments similars.

La col·laboració entre els dos festivals es materialitza amb la projecció de set films. Paral·lelament, es compta amb la presència de personalitats del món del cinema canadenc que participaran aportant la seva experiència, com el director Guillaume Lambert, les realitzadores Lawrence Côté-Collins i Zoé Pelchat i l’artista Louis-Phillipe Rondeau. Una selecció de pel·lícules que faran gaudir els assistents a través d’històries emocionants i universals en la gran pantalla.

L’acte ha comptat amb la presència de la ministra de Cultura i Esports en funcions, Sílvia Riva; de la ministra d’Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach; de la subsíndica general, Sílvia Codina; de les Secretàries Generals de la Sindicatura, Carol Puig i Maria Àngels Aché, i de l’actual conseller general i candidat a cap de Govern, Xavier Espot. A més, també hi ha assistit el cònsol major d’Andorra la Vella,

David Astrié; la consellera de Joventut d’Andorra la Vella, Judit Ruiz; l’ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet, i la directora de Patrimoni Cultural, Isabel de la Parte i la cap de l’Àrea d’Arxius i Gestió de Documents de l’Arxiu d’Andorra, Lídia Arbués.

Pel que fa a les projeccions seleccionades pels responsables del festival canadenc, avui dimecres, 10 de maig, a les 17.45 hores es projectarà el llargmetratge Niagara i hi haurà un col·loqui amb Guillaume Lambert; a les 20 hores serà el torn de projeccions de curtmetratges del Quebec, que aniran acompanyats d’una xerrada amb Zoé Pelchat, i a les 22 hores es podrà veure el largmetratge Close.





LIMINAL. L’exposició al Bici Lab

Les autoritats han inaugurat l’exposició al Museu Bici Lab d’Andorra la Vella. És una instal·lació interactiva que visualitza el pas inexorable del temps. Ella busca cosificar la frontera entre el present i el passat. En un espai fosc, un arc lluminós. Es tracta d’un portal del temps: quan l’espectador travessa aquesta demarcació, el seu reflex projectat es desplega en el temps gràcies a la tècnica del slit-scan. Com una

metàfora visual –el passat s’apodera constantment del present–, la imatge projectada acaba inexorablement en la blancor etèria de l’oblit. El so alliberat per l’obra s’espaia –en funció de la posició del participant al portal, s’altera la tonalitat, la qual cosa es tradueix en una musicalitat que anima a l’espectador a interpretar el seu present, per tal de configurar el seu possible passat. El resultat és una

experiència alhora lúdica i contemplativa. La peça s’ha presentat en més de 15 esdeveniments a 10 països. Ha participat en exposicions com ISEA, Ars Electronica, L.E.V. Gijón i altres. L’exposició romandrà oberta al públic entre els dies 10 i 31 de maig, de 10 a 18 h (dilluns tancat).

A banda d’aquesta exposició, enguany hi haurà tres instal·lacions més, totes elles gratuïtes. La Plaça del Poble acollirà Naked Eye de Blit.Studio. A la Rambla Molines s’exposarà Ulls de llum, de Lluís Campmajó Studio, ambdues el divendres 12 i dissabte 13 de maig, de 21.30 a 00 hores. La Galeria Pilar Riberaygua, per la seva banda, ja ha estrenat Obsoleta Inherència Absoluta, de Marc Camardons.





Concurs

El gruix del festival consisteix en una variada selecció dels millors curtmetratges i llargmetratges d’Andorra i dels territoris veïns. Enguany s’han rebut aproximadament 600 obres, de les quals se n’han seleccionat 23. Entre elles, 3 curtmetratges d’Andorra. Totes les projeccions tindran lloc a l’auditori del Centre de Congressos, a Andorra la Vella. Els films seleccionats que opten a concurs es distribueixen en diferents blocs.

El primer d’ells serà el divendres 12 a les 20.30 hores; el bloc 2, el dissabte 13 a les 18.15 hores i l’últim bloc serà dissabte 13, a les 20.15 hores. El diumenge 14 de maig, a les 16 hores, se celebrarà l’entrega dels guardons, on es repartiran 8.500 euros en premis. Enguany s’ha doblat la xifra de l’assignació econòmica respecte a altres edicions.