15è aniversari de la mort del músic Bobby Charles

Un 14 de gener de 2010, ara fa justament 15 anys, moria Bobby Charles, destacat representant de la música de Louisiana. El músic tenia 72 anys quan va traspassar. Va ser autor d’èxits com Walkin to New Orleans (Fats Domino) o See you later, alligator’ (Bill Haley and His Comets), al llarg de la seva vida va preferir l’anonimat a la fama. Va ser l’únic músic blanc del segell Chess Records.
Ray Charles, Kris Kristofferson, Joe Cocker, Etta James, Delbert McClinton i Muddy Waters són alguns dels músics que van interpretar les seves cançons. El 1978 va participar en el concert de comiat de The Band, i encara que Martin Scorsese no va incloure la seva actuació a la pel·lícula “L’últim vals”, posteriorment va ser recuperada en l’edició en DVD que es va fer.
Font: EfeEme.com