Zones d’oci nocturn: Droga i baralles per part de turistes

Aquest cap de setmana, un turista, de 37 anys, va ser arrestat pel servei de Policia per haver agredit un altre home. Els fets van tenir lloc en un local d’oci nocturn del Tarter durant una baralla en què li hauria donat un cop de puny i li hauria causat una ferida oberta al llavi.

D’altra banda, en l’aparcament del mateix local d’oci nocturn del Tarter es va detenir un turista de 32 anys. Aquest, es trobava en possessió de diferents substàncies estupefaents: 1,5 grams de cocaïna; 1,29 grams d’èxtasi i 0,71 de tusi.

En les proximitats d’un altre establiment d’oci nocturn, però d’Andorra la Vella, la Policia va controlar tres homes no residents implicats en una batussa i va acabar detenint-ne un d’ells, de 26 anys, amb prop de 0,4 grams de cocaïna i una petita quantitat de marihuana.

Finalment, també durant el cap de setmana, la Policia va detenir un home de 27 anys com a presumpte autor de delictes contra la funció pública i contra l’honor per intentar agredir els agents i insultar-los després d’haver d’intervenir per una alteració d’ordre públic en un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella.

A la frontera del riu Runer, es va controlar un home de 28 anys i no resident que accedia al país amb 0,6 grams de cocaïna. També en duia 7,4 d’haixix.