Xifren en uns 3.700 els desplaçaments entre l’Alt Urgell i Andorra els dies feiners

L’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de l’Alt Pirineu i Aran, feta pública recentment pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, ha permès posar xifres als desplaçaments diaris entre la vegueria i Andorra. En total, els dies feiners es registren 4.081 desplaçaments entre el conjunt de l’Alt Pirineu i Aran i Andorra, mentre que els caps de setmana i festius, la xifra se situa en els 3.554.
La comarca que registra més desplaçaments cap a Andorra és l’Alt Urgell: 3.682 els dies feiners i 2.671 els caps de setmana i festius. La segona comarca amb més desplaçaments cap al Principat és la Cerdanya: 338 els feiners i 599 els caps de setmana i festius. Des del Pallars Jussà es registren 38 desplaçaments els dies feiners i 57 els caps de setmana i festius, mentre que des del Pallars Sobirà són 23 els feiners i 171 els caps de setmana i festius. Finalment, l’Enquesta registra 56 desplaçaments des de l’Aran cap a Andorra els caps de setmana i festius.
Tot plegat, queda recollit en diversos mapes, on es detallen els fluxos de mobilitat a diversos nivells: dins de la mateixa comarca, cap a altres comarques de l’Alt Pirineu i Aran i cap a altres territoris de fora de la vegueria, entre els quals hi ha Andorra. Tots els fluxos es poden consultar en un mapa interactiu.
A banda dels fluxos, l’Enquesta també permet conèixer altres elements vinculats a la mobilitat, com ara la tipologia de desplaçaments, els factors que els motiven o el grau d’utilització del transport públic, entre d’altres. A més, permet detallar-ho per gènere, franja d’edat o lloc de residència.
L’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de l’Alt Pirineu i Aran és una estadística oficial impulsada per la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat, amb l’objectiu de conèixer els hàbits i patrons de desplaçament de la població resident a les comarques de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Aran. L’univers de l’enquesta inclou totes les persones de 4 anys o més residents en aquest àmbit territorial. En total, s’han realitzat 7.564 entrevistes entre el 5 de novembre de 2024 i el 29 de gener de 2025, mitjançant un sistema multicanal que combina entrevistes telefòniques assistides per ordinador i enquestes per internet.