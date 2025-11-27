Es nomenen tres nous agents penitenciaris en període de formació

El Consell de Ministres ha aprovat el nomenament de tres nous agents penitenciaris en període de formació després d’haver superat satisfactòriament el procés de selecció. D’aquesta manera, els tres agents –que cobreixen places de nova creació i que estan adscrits al Departament d’Institucions Penitenciàries– inicien una formació que començarà el 15 de desembre i s’allargarà un màxim de sis mesos.
Durant aquest temps, els agents nomenats duran a terme pràctiques de tir amb arma llarga i curta, tècniques d’intervenció i emmanillament, primers auxilis, prevenció i extinció d’incendis, així com repàs del coneixement i aplicacions de la Llei del Cos Penitenciari. Una vegada finalitzin la fase formativa, passaran al període de prova, que s’estendrà un any i, finalment, podran ser nomenats definitivament pel Consell de Ministres.
Amb el procés de selecció es buscava cobrir cinc places vacants d’agent penitenciari, tres de les quals de nova creació, tal com va anunciar la ministra, Ester Molné, el Dia de la Patrona del Cos Penitenciari. Tanmateix, la voluntat és licitar aquestes dues places de cara a l’any que ve.
Aquest reforç permetrà donar un millor servei als interns, com també una major disponibilitat de personal per a cobrir les necessitats mínimes del centre i s’encaixa amb el pla dissenyat pel Govern per a dotar de forma progressiva la plantilla amb més agents. A més, l’increment de treballadors farà augmentar encara més la ràtio interns-agents, que actualment és de 0,84 intern per agent, una xifra que està molt per sota de la mitjana europea. El Centre Penitenciari compta amb un total de 63 agents que sumats als nous nomenats en formació, ascendeixen a 66.