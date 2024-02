Xavier Espot: “Andorra aspira a organitzar un esdeveniment d’esquí sense precedents”

El cap de Govern explicant a Madrid les fortaleses d’Andorra per a acollir grans proves d’esquí internacionals (SFG)

El cap de govern, Xavier Espot, i el director general de Grandvalira, David Hidalgo, han presentat aquest dimarts a Madrid, davant d’una vintena de diplomàtics de països que formen part de la Federació Internacional d’Esquí (FIS), la candidatura d’Andorra per a acollir els Mundials d’esquí alpí el 2029. Espot ha ressaltat que aquest “projecte que entusiasma a tot el país” és fruit d’una feina col·lectiva d’anys, que ha involucrat institucions públiques, pistes d’esquí, federacions esportives i bona part del teixit empresarial d’Andorra.

El cap de Govern ha recordat que el passat mes de setembre la Federació Internacional d’Esquí (FIS) va elogiar la candidatura d’Andorra 2029, destacant especialment els apartats relacionats amb el llegat, l’entreteniment esportiu i la sostenibilitat. Espot ha explicat que Andorra aspira a organitzar un esdeveniment d’esquí sense precedents, on no només esportistes jugaran un paper actiu durant quinze dies, sinó també l’audiència i els espectadors, perquè, tal com ha afirmat “tenim la capacitat d’oferir tot un país a peu de pistes”.

Així, tant Espot com Hidalgo, han recalcat que Andorra compta amb unes infraestructures d’alt nivell gràcies a la constant transformació, la inversió i la innovació de les estacions d’esquí que actualment conformen Grandvalira Resorts Andorra, el domini esquiable més gran i modern dels Pirineus i un dels més extensos d’Europa, amb un total de 308 quilòmetres de pistes. Són uns dominis esquiables, han dit, que compten amb els esforços en inversió i innovació necessaris per a oferir un producte de qualitat siguin quines siguin les circumstàncies climàtiques.

El cap de Govern i el director general de Grandvalira han posat èmfasi en la capacitat d’acollida d’Andorra, ja que el turisme és un sector molt competitiu i un dels principals motors de l’economia andorrana, i que el país garanteix els màxims estàndards de qualitat. En aquest sentit, Espot ha afirmat que l’oferta hotelera, de restauració i d’oci, des de les estacions d’esquí fins al termalisme, destaquen per la seva excel·lència.

En la seva intervenció, el cap de Govern ha volgut recordar les dones i els homes que van impulsar el sector de l’esquí a la dècada dels cinquanta, persones pioneres que avui fan possible que Andorra opti amb garanties a la celebració d’un dels esdeveniments esportius de més prestigi del món. Aquesta aposta, ha dit, és resultat de l’èxit organitzatiu i del reconeixement assolit al llarg de diversos anys al terreny de l’esquí alpí. Espot ha afegit que els mundials d’esquí alpí del 2029 representen una excel·lent oportunitat de projecció internacional i per a l’obertura de possibles nous mercats.

Espot ha estat acompanyat a la presentació a Madrid del secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, i de l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu.





El cap de Govern exposa les possibilitats i les oportunitats que l’Acord d’associació representa per a Andorra a diplomàtics europeus

Durant la seva estada a Madrid, el cap de Govern ha participat en un col·loqui organitzat per Àgora Diplomàtica, un punt de trobada del món diplomàtic, governamental, parlamentari, econòmic i comercial a Espanya, on ha exposat l’evolució i els canvis que ha viscut Andorra els darrers anys i els reptes que afronta, particularment, en relació amb la Unió Europea.

El cap de Govern ha explicat a la vintena de diplomàtics de països europeus reunits per Àgora Diplomàtica i la Cambra de Comerç de Madrid, al Palacio Santoña, acompanyat de l’ambaixador Vicenç Mateu, que l’Acord d’associació representa la pedra angular del desenvolupament econòmic i social del Principat, que permetrà diversificar l’economia andorrana en clau de valor afegit, d’innovació i de sostenibilitat, i que aportarà equivalència jurídica en un mercat dels més pròspers que hi ha actualment.

Xavier Espot ha afirmat que nou anys després de l’inici de les negociacions amb la Unió Europea, un cop aprovat per part del Parlament Europeu i ratificat pel Consell de la UE, seran les ciutadanes i els ciutadans d’Andorra els que, mitjançant una consulta prevista pel primer semestre del 2025, hauran de decidir.

Fins a aquell moment, ha dit Espot, el Govern té el deure d’explicar de manera clara i pedagògica que “aquest Acord representa una millora de la seguretat jurídica, tot mantenint un sistema fiscal atractiu, i que els inversors, els empresaris o els estudiants podran moure’s lliurement en un mercat d’enormes oportunitats”.