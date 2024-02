Més de 200 persones prenen part del procés participatiu sobre el transport públic i la mobilitat sostenible

Els responsables del procés participatiu analitzant l’aportació ciutadana (SFG)

El procés participatiu, impulsat per les secretaries d’Estat de Mobilitat i Participació Ciutadana, per a conèixer les propostes de millora i l’opinió de la ciutadania sobre el transport públic ha reunit 202 persones al llarg de dues setmanes. Aquestes són les dades que s’extreuen de les vuit trobades presencials que s’han celebrat a les diferents parròquies, i també al Pas de la Casa, així com la reunió específica amb els actors implicats.

Les diverses trobades han servit per a poder conèixer de primera mà quina és l’opinió dels usuaris del transport públic nacional i en total s’han recollit 412 propostes (311 de la ciutadania presencial, 33 de forma telemàtica, 26 procedents dels tallers fets amb els joves i 42 d’agents específics), que ara s’agruparan per temàtiques i també se sistematitzaran per a poder-les avaluar.

A més de la participació de la ciutadania i la implicació dels representants dels sectors implicats en la mobilitat –com ara del turisme, transports o medi ambient–, també s’ha apropat el procés a les escoles amb la col·laboració del Fòrum de la Joventut d’Andorra. Així, hi han participat 173 joves en 8 tallers fets a les escoles de secundària i al Consell dels Joves d’Andorra la Vella.

Un cop finalitzada la fase de debat i deliberació oberta a tothom, el 29 de febrer es durà a terme una sessió plenària amb les persones i entitats participants perquè puguin conèixer i verificar la totalitat de les propostes sorgides al procés participatiu. Posteriorment, s’iniciarà la fase de valoració de totes i cadascuna de les aportacions recollides durant el procés i a donar-los una resposta argumentada i justificada.

Es garanteix la traçabilitat del procés, és a dir, el tractament que es dona a totes i cadascuna de les aportacions a través d’actes i informes de les sessions i dels resultats del procés, que es publicaran a www.visc.ad perquè estiguin a l’abast de tothom.

Per a concloure el projecte, es durà a terme una sessió de retorn dels resultats del procés participatiu i de les propostes que tècnicament es consideri que responen als reptes de futur plantejats i que són viables per a implantar.