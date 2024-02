La manca de seguretat en un mateix és autodestructiva

Omar El Bachiri. Psicòleg

La confiança en un mateix és tan important que quan es perd, ho reflectim en la nostra interacció social. Aquesta, canvia per complet. Segons la nostra personalitat ens tornem agressius, autoritaris o submisos i malauradament, ens autodestruïm i seguidament, intoxiquem el nostre cercle social, agafant decisions confuses, incoherents o massa estrictes (autoritàries).

La por a equivocar-nos ens condiciona i moltes vegades, tot i haver encertat amb la decisió presa, mentalment ens danyem i de manera inevitable, ho transmetem conductualment. En comptes de pensar que és una situació temporal, perquè estem vivim una situació complicada: estem desmotivats, cansats, desconcentrats, enfadats, etc. Ho veiem com un tret de la nostra personalitat, interpretem que som inútils i incapaços d’aconseguir cap propòsit que ens marquem.

Aleshores, quan ens tornen agressius és perquè la frustració ens supera, volem fer les coses, però no ens surten i en comptes de veure-ho com una oportunitat per a aprendre encara més, ho entenem com una discapacitat, que ens falten facultats cognitives. No ens parem a pensar que potser estem utilitzant una metodologia ineficaç o massa complicada d’aplicar i que canviant-la, ho aconseguiríem. Per la seva banda, quan ens decantem per l’autoritat, sol ser perquè necessitem remarcar que saben fer les coses i ho hem de demostrar marcant territori, sigui repetint constantment que som els millors, que tenim el poder, i per això manem o donant exemple sempre.

No som capaços de delegar, tot i estar esgotats, preferim emmalaltir, abans que demostrar el cansament. Actuem contràriament a com fa algú segur de si mateix, sense necessitat de demostrar la seva destresa perquè el “savoir faire” es reflecteix amb el resultat final, sense haver de dir res. Finalment, quan som submisos, és perquè tot i haver seguit els mateixos passos que el procés agressiu, la frustració ens empeny a l’abandó de tota esperança per a progressar, hem adquirit la indefensió apresa.





