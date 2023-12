WhatsApp: Dos comptes en un mateix dispositiu

Whatsapp i altres apps (istock.com)

El “pecat original” de WhatsApp és el d’haver vinculat la identificació de l’usuari amb el número de telèfon mòbil en una època (aquest servei de missatgeria instantània neix l’any 2009) en la qual els terminals amb doble o triple SIM eren encara poc populars excepte en mercats emergents com el de l’Índia o la Xina, amb el qual aquesta vinculació no va semblar un fre… fins que el nombre de dispositius personals es va multiplicar (ordinador del treball, portàtil personal, sobretaula personal, tauleta…), i disposar de dos o, fins i tot més números de telèfon en un mateix aparell, també es va tornar habitual a tot arreu.

I, arran d’aquests canvis en el mercat, WhatsApp ha hagut d’anar adaptant-se com bonament ha pogut, amb llançaments al llarg d’aquests anys com els clients per a escriptori, o la interfície web per a poder respondre a la demanda de gestionar el nostre compte des de diversos dispositius, però sempre amb un hàndicap: continuar mantenint el número de telèfon com a identificador d’usuari.

Ara, li toca el torn a una de les demandes més freqüents entre els usuaris: que des d’un únic dispositiu amb dos números de telèfon, puguem gestionar més d’un compte de l’aplicació.

Així ho ha anunciat WhatsApp a través del seu blog corporatiu, encara que sense indicar si l’opció ja s’està desplegant, o bé encara trigaran uns dies a començar a fer-ho.

Per a poder utilitzar el doble compte, en primer lloc, haurem de comptar amb un terminal que tingui dues slots per a targetes SIM, o bé una SIM i una eSIM, i que tingui configurats correctament els dos números de telèfon. En actualitzar l’app de WhatsApp a l’última versió que ja disposi d’aquesta funcionalitat, haurem d’entrar en la nostra configuració del compte i fer clic en una fletxa que veurem al costat del nostre nom, i que ens portarà a l’opció d’afegir un segon compte.

Per l’advertiment que podem veure en el post del blog oficial de l’app en el qual Meta anuncia aquesta novetat, un dels motius que podrien haver-la impulsat a incloure el suport de més d’un compte, a banda de les peticions dels usuaris, és el de la seguretat d’aquests, per a evitar que hagin de descarregar aplicacions de tercers per a poder aprofitar l’accés a dos comptes diferents, aplicacions que en alguns casos poden acabar sent fraudulentes i el propòsit de les quals és el de robar dades personals.

Algunes filtracions ja haurien apuntat en la direcció d’incloure suport per a més d’un compte, en analitzar versions beta de l’app fa algunes setmanes.





Per Tecnonews