Refugis nuclears: Bojos o previsors?

Hi va haver un temps que durant la “Guerra Freda” es va propagar el temor de possibles atacs entre la llavors Unió Soviètica i els Estats Units d’Amèrica. De fet, hi ha episodis que confirmen tensions importants entre ambdues potències. Això va fer que els més “adinerats” i a la vegada “paranoics” es decidissin a construir el que ells deien refugis antinuclears, pràcticament tots subterranis. Amb el temps, aquesta febre va anar baixant.

Més endavant, episodis com el succeït a la central japonesa de Fukushima, causant un gran desastre a nivell humà i ecològic, va tornar a aflorar la idea de que, potser, això dels refugis no era tan descabellat. El pas del temps, novament, va fer oblidar, parcialment, les crisis, però, només calia esperar que arribés la següent per a ressuscitar els fantasmes. Amb els conflictes armats a Ucraïna amb un Putin amenaçador i, també amb l’extremisme islàmic sempre imprevisible, els refugis tornen a estar a la palestra. Bojos o previsors? S’accepten opinions.