Àxel Esteve disputarà l’eslàlom de la Copa del Món de Val d’Isère

L’esquiador andorrà, Àxel Esteve, a Levi (FAE)

L’esquiador Àxel Esteve disputarà el pròxim diumenge la Copa del Món de Val d’Isère. Serà a la seva disciplina, l’eslàlom, en una cursa que començarà a les 9:30 hores. El cos tècnic de l’equip nacional masculí ha decidit que Esteve està en disposició de poder fer front a la cursa d’eslàlom de la Copa del Món que es disputarà aquest cap de setmana a l’estació francesa.

L’esquí d’Àxel Esteve, durant les últimes setmanes, està sent molt alt com per a poder dur a l’esquiador del Principat d’Andorra a la porta de sortida d’aquesta cita del circuit mundial.

Qui encara no se sap si competirà en gegant d’aquesta Copa del Món de Val d’Isère és Joan Verdú, que si bé aquest dimecres ha realitzat un entrenament que ha deixat un bon sabor de boca, esperarà a un últim test, avui dijous, per a acabar de decidir si corre dissabte o no.