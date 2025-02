Vuit anys de la mort del gran guitarrista Larry Coryell

Un 19 de febrer de 2017, ara fa vuit anys, moria el guitarrista Larry Coryell per causes naturals mentre dormia, a la habitació d’un hotel de Nova York. Tenia 73 anys. Coryell, pioner del jazz rock i la fusió, va crear el 1966 del grup psicodèlic The Free Spirits, en què cantava i tocava el sitar. Tres anys després va publicar en solitari dos àlbums: Lady Coryell i Coryell. Ja als setanta, va formar el grup de fusió The Eleventh House.

Al llarg de la seva carrera, Larry Coryell va publicar més de seixanta discos i va col·laborar amb, entre altres músics de gran prestigi, Paco de Lucía, John McLaughlin, Chick Corea, Miroslav Vitouš i Billy Cobham.

Font: EfeEme.com