Coberta del llibre “Els enrabiats”, de Nanni Balestrini

Títol: Els enrabiats

Autor: Nanni Balestrini

Pàgines: 154

Editorial: Manifest Llibres

Tens a les mans les temeràries aventures d’un grup d’ultres milanesos, terror dels estadis de futbol dominicals. Reviuen els llegendaris partits fora de casa, les espectaculars coreografies de la “curva” acompanyades de la contínua invenció de càntics, els heroics enfrontaments amb les bandes rivals i les batalles per la conquesta del trofeu suprem: la pancarta contrària.

Els ultres, un dels fenòmens col·lectius més estesos entre els joves europeus, són habitualment condemnats com un món de marginals i brètols que troben en l’espectacle esportiu una oportunitat per a donar curs als seus instints delictius. Però, davant d’una societat que no pot oferir als joves més que inseguretat i precarietat, sorprèn que la transgressió no adopti formes més profundes i devastadores.

Com en totes les novel·les de Balestrini, la invenció lingüística exerceix aquí un paper fonamental. Les veus dels personatges s’entrecreuen, se superposen i es fonen en un discurs ràpid i apassionat, còmic i violent, que privilegia sempre l’explosió de l’acció abans que el desenvolupament de la narració. Una epopeia coral i picardiosa que parla del nostre temps a través d’un dels seus mites més populars.

«Una història de cultura de graderia i carrer, de drogues, armes i batusses. Una bona mostra per a copsar que significava allò de la mentalità ultra primigènia». Carles Viñas (autor de Rapats).

